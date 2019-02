Gesponsorde inhoud Welke verwarming past het best bij jou? Doe de test! Aangeboden door Remeha

04 maart 2019

08u30 0 WOON. Wist je dat gemiddeld 70 procent van de energiekosten van een gezin naar het verwarmen van de woning gaat? Je huis verwarmen kan op heel wat manieren, maar je kiest dus best voor een zo efficiënt mogelijke methode. Doe de test en ontdek welke verwarmingsoplossing bij jouw woning past.

Nieuwbouw versus bestaande woning

Je verwarmingsmethode hangt in de eerste plaats af van de staat van je woning. Een oude woning verwarm je op een andere manier dan een nieuwbouwwoning. Heb je pas een woning gebouwd? Kocht je onlangs een woning en is je verwarmingsinstallatie aan vervanging toe of woon je in een oude woning die volledig vernieuwd moet worden? Dit heeft een grote invloed op je verwarmingskeuze.

Verwarmingssysteem en energiebron

Ook de manier waarop je je woning al verwarmt of gaat verwarmen speelt een rol. Gebruik je vloerverwarming, radiatoren of een combinatie van de twee? Efficiënt verwarmen kan op verschillende manieren en voor elke situatie bestaat er een oplossing. Van condensatieketels tot warmtepompen. Nog een belangrijke keuze: met welke energiebron wil je verwarmen? Stookolie, aardgas, propaan of elektriciteit?

Lagere energiefactuur

Wat weegt voor jou het zwaarst door bij je beslissing: wil je extra comfort, besparen op je energiefactuur of een milieubewuste en toekomstgerichte keuze maken? Allemaal factoren die meespelen bij je verwarmingskeuze. Hoe hak je de knoop door?

