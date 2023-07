Welke (ver)bouwpremies vraag je best dit jaar nog aan? En komen er binnenkort ook nieuwe?

LiviosNadat de Vlaamse premie voor zonnepanelen in 2023 al halveerde, doet ze dat vanaf 2024 nog eens, om dan in 2025 volledig uit te doven. Maar dat is niet de enige (ver)bouwpremie die volgend jaar afneemt. En dus zeker ook niet de enige premie die je het best zo snel mogelijk aanvraagt. Voor welke premies onderneem je dit jaar nog de nodige actie? Livios.be zet ze op een rij.

Premie voor zonnepanelen

2021 was in Vlaanderen hét jaar om een zonnepaneleninstallatie te plaatsen. Vanaf januari 2021 kreeg je namelijk een eenmalige premie van 1.500 euro, aan te vragen nadat je installatie gekeurd was. De premie kwam er als compensatie voor het wegvallen van de terugdraaiende teller.



Aanvankelijk wilde de Vlaamse overheid die premie in 2022 al laten dalen, maar uiteindelijk deed ze dat pas in 2023. Vandaag bedraagt de premie voor zonnepanelen nog maximaal 750 euro. Vanaf 1 januari 2024 halveert ze opnieuw, tot maximaal 375 euro, om in 2025 helemaal uit te doven. Die premie vraag je dus inderdaad het best dit jaar aan. Daarvoor moet je zonnepaneleninstallatie wel nog in 2023 gekeurd zijn.

Maar dat zou moeten lukken, als je vandaag bestelt. Na het recordjaar 2022, waarin ruim 100.000 gezinnen zonnepanelen lieten plaatsen, lijkt de markt in 2023 wat af te koelen. Bijgevolg hebben de installateurs plaats in hun orderboekjes en zouden er geen al te lange wachttijden meer mogen zijn bij de keuringsinstanties.



Verbouwpremies allerhande

Investeer je als eigenaar-bewoner, sociaal verhuurkantoor, sociale woonmaatschappij of andere investeerder in een huis of appartement in het Vlaamse gewest, om het gebouw energie-efficiënter te maken (met dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas, een zonneboiler, warmtepomp)? Of om de woonkwaliteit te verbeteren (elektriciteit, sanitair, binnenrenovatie, ramen en deuren)? Dan kan je daarvoor de Mijn VerbouwPremie aanvragen, die sinds 1 oktober 2022 de vroegere renovatie- en energiebesparende premies van Fluvius vervangt.



Hoeveel premie je als eigenaar-bewoner krijgt, hangt af van de inkomenscategorie waartoe je behoort. Uitgedrukt in euro’s verschillen de premies per type investering (dak, buitenmuur, vloer, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler, ramen en deuren). Maar de premiepercentages zijn wel altijd gelijklopend, ongeacht waarin je precies investeert.

Behoor je als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie, dan krijg je maximaal 50 procent van je factuur als premie. Tenzij je investeert in een gascondensatieketel, dan bedraagt de premie maximum 40 procent.

Zit je in de middelste inkomenscategorie? Dan krijg je maximaal 35 procent van je factuurbedrag terug, of 40 procent als je investeert in een warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler.

Zit je in de hoogste inkomenscategorie, dan bekom je maximaal 40 procent als premie.

Althans, dat zijn de premiepercentages die gelden in 2023. Vanaf 2024 zakken de percentages voor de laagste inkomenscategorie namelijk van 50 naar 35 procent en voor de middelste inkomenscategorie van 35 naar 25 procent. Je vraagt de Mijn Verbouwpremie dus het best nog in 2023 aan. Maar daarvoor moet je dan wel onder meer de voorschot-, tussentijdse en eindfacturen kunnen voorleggen. De werken moeten dus met andere woorden voltooid zijn.



Ook nieuwe premie op komst

Tot dusver hadden we het over (ver)bouwpremies die afnemen. Maar er is ook goed nieuws: er zijn namelijk nieuwe premies op til.

Zo kan je in Vlaanderen - vermoedelijk vanaf najaar 2023 of voorjaar 2024 - een aanvullende Mijn VerbouwPremie aanvragen voor investeringen in gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. Je moet wel tot de middelste of laagste inkomenscategorie behoren of een sociaal verhuurkantoor zijn. Meer details daarover zijn momenteel nog niet bekend.



