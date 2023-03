Welke groenten kan je kweken in potten en vanaf wanneer zet je kruiden in de grond? Tuinexperte beantwoordt jullie moestuinvragen

Hoeveel is de woning van Annemie (43) waard en wat bepaalt die prijs? “Als ik uitga van een vroegere schatting, kan de prijs nog wel omhoog”

Vier slaapkamers, twee badkamers, een studio, een fitness, extra bouwgrond... Wat heeft Annemie haar woning eigenlijk niet? Onze woonexpert Björn Cocquyt ging een kijkje nemen in het gerenoveerde huis met Arno Vandevelde van Immo Tijl, die onder de indruk was van de vele mogelijkheden. “Start een verkoop niet boven dit bedrag, want dan overschrijd je een grens die veel mensen instellen bij hun online zoektocht”, waarschuwt de makelaar.