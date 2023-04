Welke delen van je tuin hebben extra voeding nodig? Onze tuinexperte beantwoordt 9 vragen over meststoffen

Huisdier in de rui? Zo krijg je alle honden- en kattenha­ren weg uit huis

Het is eindelijk voorjaar: de winterkleding gaat weer de berging in. Hetzelfde geldt voor onze huisdieren: ook zij wisselen hun wintervacht om voor zomerharen. En daar weet schoonmaakexperte Marja Middeldorp straks alles van: “Er komt dit weekend een hondje logeren, maar dat is volop in de rui.” Een heel huis vol met haren? Daar moet Marja niet aan denken. “Gelukkig ken ik wel wat middeltjes om die haren het huis uit te krijgen.”