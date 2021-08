Weinig budget? Zo geef je je keuken toch een straffe make-over

Strakke handgrepen

Een kleine ingreep met vaak een groots effect: de handgrepen van de keukenkastjes vervangen. Welke er momenteel ook mogen zijn, een stel nieuwe handgrepen maakt een ouderwetse keuken meteen hip. Handgrepen zijn waarschijnlijk de grootste kostenpost, zeker als je veel keukenkastjes hebt. Reken op een budget van minimaal 150 euro als je alle handgrepen wilt vervangen. Maar je kan ook kiezen voor leren handgrepen, deze zijn vaak een stuk goedkoper. Of: je kunt de handgrepen zelf maken, nóg budgetvriendelijker.

Aan de slag? Deze strakke houten handgrepen tillen een meubel meteen naar een hoger niveau



Kleurrijke keukenkastjes

Beschikken jouw keukenkastjes over houten deurtjes? Top! Een houten keuken kun je in recordtempo een compleet andere look geven met een lik verf. Het fijne aan verf is dat de keuken er binnen een paar uur totaal anders uit kan zien. Bevalt de kleur niet? Dan is het in een mum van tijd weer aangepast. Ga best eerst aan de slag met kleurtesters en probeer een paar dagen aan verschillende tinten te wennen. Zo maak je geen verkeerde keuze en blijf je binnen je budget.

Een vleugje inspiratie: een zwarte keuken belooft over tien jaar nog hip te zijn

Fancy keukenblad

Heb je weinig middelen, zit een marmeren aanrechtblad er helaas niet in. Maar je weet wat ze zeggen: fake it ‘till you make it. Met decoratiefolie geef je je keukenblad in een handomdraai een totaal nieuwe look. Het leuke hieraan is dat je het in allerlei prints kunt krijgen. Fijn om te weten: ze blijven op veel verschillende materialen zitten en zijn makkelijk schoon te maken. Hoeveel folie je nodig hebt, ligt natuurlijk aan het formaat van de keuken. Voor een kleine keuken heb je ongeveer 4 rollen van 45×200 cm nodig, wat uitkomt op zo’n 28 euro.

Nieuw keukentextiel

Een kleine aanpassing met groot resultaat verzekert ook nieuw keukentextiel. Een setje kost vaak niet veel, maar het straalt direct gezelligheid uit in de keuken. Je kunt keukentextiel ook een persoonlijke touch geven door een theedoek met textielverf te decoreren. Daarvoor hoef je de keuken niet eens uit. Deze zonnige afdrukken zijn bijvoorbeeld gemaakt met de onderkant van een mini-tulbandvorm.

Spice it up met accessoires

Om een keuken gezellig te maken kun je hem stylen met accessoires. Neem een voorbeeld aan stylist Marianne, die in deze video laat zien hoe ze de keuken warmte geeft. Weinig plek? Ga de hoogte in met een wandplank en vul deze met inspirerende kookboeken, gezellige planten en je mooiste servies. Of begin je eigen kruidentuin in de keuken met een paar potten of een wandrek.

