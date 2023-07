Weg met insecten in je woning: zoveel betaal je voor zonnescreens

Voor de prijsberekening van verticale zonwering gaan we uit van screens van 1,2 meter breed bij 2,5 meter hoog. Dat is inclusief buismotor, want naar manuele zonneschermen is er amper nog vraag. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en plaatsingskosten.

Welke screens zijn er voor een budget van 1.000 euro?

Voor het meest populaire model met die afmetingen en een windvast ritssysteem moet je rekenen op ongeveer 1.000 euro. Daarvoor krijg je een Somfy-motor met muurschakelaar en een glasvezeldoek met 5% openingsfactor. Wil je een draadloze motorisatie van Somfy inclusief zender? Hou dan rekening met een meerprijs van 130 euro.

Ook de openingsfactor en transmissiefactor van het doek spelen een rol. De openingsfactor bepaalt het doorzicht, terwijl de transmissiefactor bepaalt hoeveel zonlicht er wordt doorgelaten.

Zo heb je verduisterende screendoeken met transmissiefactor 0. Bij slaapkamers zijn deze verduisterende doeken populair, omdat ze even ondoorzichtig zijn als een rolluik. Deze doeken jagen de prijs omhoog met 35 euro per m², in dit geval dus 105 euro.

Niet-verduisterende screendoeken met lagere openingsfactoren - voor meer privacy - hebben een beperkte meerprijs van enkele tientallen euro. Ook screendoeken met een hogere transmissiefactor voor een beter zicht naar buiten beïnvloeden amper de eindprijs van een screen.

De meeste fabrikanten bieden een aantal standaard lakkleuren aan zonder meerprijs. Wil je toch een specifieke RAL-kleur, dan betaal je meer.



Tip: Vooraleer je screens overweegt, stel je jezelf best eerst deze zeven vragen.

Volledig scherm © Wilms

Welke screens voor minder dan 1.000 euro?

Simpel: de prijs van een screen met ritssysteem varieert volgens de breedte en de hoogte. Bij screens met een totale oppervlakte van minder dan 3 m² mag je ervan uitgaan dat deze goedkoper zijn dan 1.000 euro. Windvaste screens met een ritssysteem zijn in volledig neergelaten toestand ook bruikbaar als een hor.

Is de windvastheid en de insectwerende functie minder belangrijk voor jou? Dan heb je ook standaard screens zonder ritssysteem. De prijs van een gemotoriseerde zonwering daalt dan met zo’n 20 procent. Je betaalt dus ongeveer 800 euro voor gelijkaardige afmetingen. Maar verwacht niet dezelfde levensduur als bij screens die wel uitgerust zijn met een ritssysteem.



Er zijn ook natuurlijke alternatieven om de temperatuur in je tuin én woning te drukken: dit indrukwekkende koelingseffect heeft een boom.

Welke screens voor meer dan 1.000 euro?

Er bestaan ook screens die zijn uitgerust met een zonnecel en ingebouwde batterij. Deze solar screens winnen sterk aan populariteit. Het belangrijkste voordeel is de snellere plaatsing waarbij je geen kabels hoeft te trekken naar het elektriciteitsnetwerk. Ze verhogen ook je elektriciteitsrekening niet. En de installateur hoeft zelfs niet in je te woning zijn voor de plaatsing.

De prijs van een solar screen varieert volgens de autonomie van de batterij en het aantal zonnecellen. Voor een solar screen van 1,2 m op 2,5 m met twee fotovoltaïsche zonnecellen en een uiterst krachtige batterij van 4,0 Ah betaal je zo’n 1.500 euro. Dat is zender inbegrepen.

Wil je liever een designversie met zonnepanelen, die in de kleur van de screenkast zijn gelakt? Of met zonnecellen die discreet verwerkt zijn in een zwarte horizontale band? Dan stijgt de prijs tot ongeveer 1.650 euro, zender inbegrepen.

Goedkoper dan 1.500 euro kan ook, maar dan daalt de capaciteit van je batterij onder de 4,0 Ah en riskeer je tijdens winters met weinig zonlicht sneller zonder energie te vallen. Vergelijk de impact van de batterijcapaciteit maar met de autonomie van een elektrische fiets of auto.

Schakelaar of automatisatie?

Je kan de zonwering bedienen via een schakelaar, maar sensoren en domotica zijn ook een optie. Een wind- of zonsensor bepaalt wanneer het doek zakt of niet. Dankzij domotica kan je de screens zelfs bedienen met je smartphone of tablet. De opties zijn oneindig, maar komen met een prijs.

Volledig scherm © Renson

Hoeveel kosten de plaatsing en het onderhoud?

Op de vraag naar het prijskaartje en de duur van installatie weten ze bij Winsol geen duidend antwoord te geven. Want dat hangt af van hoeveel screens je voorziet – hoe meer screens, hoe goedkoper per stuk vanwege de productiekosten - , de grootte, of ze het al dan niet met domotica is, enzovoort.

Een screen voor een raam op het derde verdiep of hoger plaatsen, zal logischerwijs duurder zijn dan op het gelijkvloers. En de plaatsing van een solar screen kost minder dan de versie van 230 volt. Waardoor de totaalprijs van een solar screen soms verrassend interessant wordt ten opzichte van een versie op netspanning.

Het onderhoud van screens is de eenvoudigheid zelve. Je wast ze gemakkelijk af met lauw water. Voor hardnekkige vlekken gebruik je een zachte zeep. Gebruik géén agressief detergent. Ook een hogedrukreiniger is absoluut af te raden.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.