Wees slim en (ver)bouw voor duizenden euro’s minder

16 april 2019

09u00 0 WOON. (Ver)bouwen voor een habbekrats? Voor de jeugd van tegenwoordig zit het er niet in. Gronden en materialen zijn een pak duurder dan vroeger. Bovendien moet je aan strengere energie-eisen en andere verplichtingen voldoen, op vlak van onder meer verwarming, ventilatie en hernieuwbare energie. Gelukkig slagen jonge mensen er steeds beter in om de kosten te drukken. Met dank aan slimme zelfbouwpakketten!

Bespaar op de prijs …

Twintigers en dertigers kopen en renoveren vaak hun eerste woning. Iedere onuitgegeven euro is dan meegenomen. Dé oplossing voor betaalbare en kwaliteitsvolle nieuwbouw of renovatie? Doe-het-zelf met Easykit. Dankzij hun zelfbouwpakketten voor elektriciteit, verwarming, ventilatie en sanitair spaar je hoge kosten uit. Installeer dus je eigen technieken: het scheelt je al snel 20.000 euro. Dat is ongeveer de helft van het normale kostenplaatje.

… maar niet op de kwaliteit

We horen je al denken: is de kwaliteit dan wel helemaal in orde? Vast en zeker! Met Easykit bespaar je op de prijs, maar niet op kwaliteit: de zelfbouwpakketten bevatten alleen onderdelen en producten van bekende A-merken. Bovendien start een erkend installateur de installatie van je technieken op en controleert hij het verdere verloop. Je winst zit in het doe-het-zelfaspect.

Jij kan het ook!

Maar hoe werkt zo’n zelfbouwpakket? Simpel: je koopt bijvoorbeeld een pakket voor je ventilatie-installatie of vloerverwarming. Easykit geeft je alle materialen mee. Dankzij de bijgevoegde instructies steek je alles makkelijk zelf in elkaar. Net zoals je nieuwe IKEA-kast. Een erkend technicus van de zelfbouwfirma start je installatie op, controleert het goede verloop en zorgt achteraf voor het onderhoud.

Niet bij het handje, wel onder de vleugels

Geen zorgen, Easykit kijkt je niet op de vingers. Jij houdt de touwtjes van je renovatie in handen, zij begeleiden je tijdens het installatieproces. Online of in de groothandel op de laagste prijzen jagen? Besparen kan slimmer: ga voor een zelfbouwpakket. Zit het tijdens de werken toch een keer niet mee? Ook dan staat Easykit voor je klaar.

Bereken hoeveel je bespaart

Benieuwd hoeveel jij kan besparen met zo’n slim zelfbouwpakket? Bereken het met de handige tool van Easykit op www.easykit.be/bereken-je-budget.