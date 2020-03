We zetten de gekste dingen achter ons raam (en die zijn nu verzameld in fotoboek) Bjorn Cocquyt

10 maart 2020

16u06 0 Woon. Geen idee waar de drang vandaan komt, maar we zetten de gekste dingen op de vensterbank van het raam aan de straat. Fotograaf Jean-Luc-Freixa was er zo door gefascineerd dat hij maandenlang met zijn camera in de hand door ons land trok. Hij stelde een best of samen en bundelde die in het boek Strange Things Behind Belgian Windows.

De titel zegt exact wat je mag verwachten. De foto’s zijn een onwaarschijnlijke verzameling van vreemde en bevreemdende objecten voor het oog van toevallige passanten. Een opgezette vos, een Christusportret, een stoffig borstbeeld uit het oude Egypte, een wereldbol in opzichtige kleuren, een vleesmolen, … You name it en Feixa fotografeerde het.

(lees verder onder de foto’s)

“Ik kom uit Frankrijk en woon sinds 2013 in Brussel. Dankzij dit fotoproject stelde ik mijn beeld van België bij. Eerst zag ik het als een grijs land, maar hoe beter ik keek, hoe meer ik verrast werd door de veelzijdigheid. Uniek, eigenzinnig, kleurrijk en surrealistisch: ik kwam het allemaal tegen. Mijn 160 favorieten kregen een plekje in het boek.”

Strange Things Behind Belgian Windows telt 208 pagina’s, kost 17,50 euro en wordt uitgegeven door Luster. Bestellen kan hier.