We kiezen steeds vaker voor elektronische kranen in de badkamer Bjorn Cocquyt

03 februari 2020

18u19 1 Woon. De elektronische kranen die we allemaal kennen van in publieke plaatsen en in de horeca vinden steeds vaker de weg naar onze badkamers thuis. Ze zijn handig, maar ook duurzaam en hygiënisch. Instellen doe je eenvoudig met een app.

Innovaties, zoals de met een app instelbare kranen die Hansa zopas lanceerde, maken de drempel minder groot. Via de applicatie stel je de kraan in op jouw wensen: de tijd die ze moet lopen, het debiet, de sensorgevoeligheid, … Handig, maar de kranen zijn ook hygiënisch, omdat er geen overdracht van bacteriën meer is via de hendel. Omdat je ze niet aanraakt, moet je ze minder reinigen. En de sensoren beperken bovendien het waterverbruik.

De elektronische techniek is beschikbaar op verschillende modellen. Die kunnen zowel op batterijen als op de netvoeding aangesloten worden. De prijzen variëren van 232,80 tot 551,90 euro.