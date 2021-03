We kiezen steeds vaker voor een inductiekookplaat

Op een inductiekookplaat breng je een pan water dubbel zo snel aan de kook dan op een gasvuur of vitrokeramische kookplaat. Inductievuren zijn dus snel, maar ook makkelijk schoon te maken, veilig en zuinig. Én je kan de temperaturen van de kookzones razendsnel aanpassen.

Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Een inductiekookplaat werkt via een magnetisch veld en warmt hierdoor snel op. Alle energie gaat rechtstreeks naar je pan of kookpot waardoor er bijna geen warmte verloren gaat. Zodra je een pan van het vuur haalt, koelt de kookplaat vrijwel meteen af. Dit zorgt er ook voor dat er op een inductiekookplaat niks kan aanbranden. Het gebruiksgemak en het onderhoud zijn vaak doorslaggevende factoren voor wie twijfelt tussen een gas- en inductievuur. Het oppervlak is makkelijk schoon te maken. Even vegen met een vochtige doek is al voldoende.

Omdat 90% van de opgewekte energie effectief naar het opwarmen van de pan gaat, ligt je energieverbruik bij een inductiekookplaat lager dan bij een gasvuur of vitrokeramische kookplaat. Maar hou er wel rekening mee dat elektriciteit doorgaans duurder is dan gas. Produceer je zelf energie met zonnepanelen op je dak? Dan kan koken op elektriciteit voordeliger zijn.

Volledig scherm © Whirlpool

Tal van snufjes

De producenten van inductiekookplaten staan niet stil: aan inductiekookplaten worden vaak tal van extra functionaliteiten toegevoegd waardoor koken nog gemakkelijker wordt. Zo bestaan er kookplaten met flexibele kookzones en automatische panherkenning. Daarmee kan je een kleinere zone uitbreiden tot een grotere. Dit is ideaal als je grote pannen of een braadslede op je vuur wil plaatsen. De kookplaat herkent de grootte van je pan en verwarmt enkel dit oppervlak. Ook de boost-functie waarmee je snel water kan laten koken is populair. Daarnaast wordt het design van de kookplaat belangrijker, omdat onze keuken en leefruimte steeds vaker één geheel vormen.

Let op: niet alle pannen en potten zijn geschikt voor een inductievuur. Benieuwd of je jouw pannen kan gebruiken? Neem een magneet en plak deze op de onderzijde. Als de magneet blijft zitten, is je pan geschikt voor inductie.

Inductievuur en dampkap in één

Wist je dat je ook een dampkap kan integreren in je kookplaat? Kookplaten met geïntegreerde werkbladafzuiging boomen de laatste jaren. Ze zijn geschikt voor kleinere of meer open keukens of voor wie houdt van minimalistische toestellen. Zo’n geïntegreerde dampkap zorgt voor visuele rust in je keuken: de afzuigtoren verdwijnt volledig in de kookplaat als hij niet in gebruik is. Verkies jij een traditionele plafonddampkap boven werkbladafzuiging? Bekijk hier de voor- en nadelen.

Hoeveel kost het?

De prijs voor een inductiekookplaat van 60 cm met vier kookzones start bij 369 euro inclusief btw. Wil je een groter model met alles erop en eraan? Dan kom je gemakkelijk aan een bedrag van 2.500 euro. Lees hier meer over de prijsbepalers.

Ga je je keuken binnenkort vernieuwen? Dan is het gratis magazine Mijn Verstandige Verbouwing jouw ideale leidraad.

Bron: Livios