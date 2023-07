"Watervalletje filtert het geluid van de nabijgelegen baan": Sven toverde zijn tuin om tot een dichtbegroeide oase van rust

LiviosWiegende siergrassen, bananenbomen, waterpartijen verscholen in het groen… Het is fijn vertoeven in de tuin van vakantiehuis Bed & Garden in Ramskapelle. Eigenaar en tuin- en landschapsarchitect Sven Verbeke nam bouwsite Livios mee doorheen zijn jungle van groen.

Eerst de tuin, daarna de woning

Het vakantiehuis voor zes in Ramskappele, een deelgemeente van Knokke-Heist, is een perfect toevluchtsoord voor wie op zoek is naar rust en wil genieten. Dat weerspiegelt ook de tuin, die Sven zelf ontwierp en aanlegde.

“Voor we met de verbouwing van de woning startten, hebben we de tuin aangepakt. De woning is een halfopen bebouwing en de tuin is enkel te bereiken via de woonst. Daarnaast gaat het om een kleine, smalle stadstuin van 14 op 6 meter, waardoor we creatief aan de slag moesten met veel planten, structuren en zones. Het vele groen zorgt voor privacy en door alles dicht bij elkaar te planten is er niet veel onderhoud nodig. Tweemaal per jaar pakken we de tuin aan; de rest van het jaar zorgen de kabouters voor de tuin”, lacht Sven.



Zitkeien en buxusbollen

De smalle tuin kreeg verschillende zones die bereikbaar zijn via het centrale tuinpad in vlakgeschaafd padoek. Zo is er aansluitend op de woning de eetzone met een lange tafel op het terras van verouderde Oosterse arduinsteen. Het terras is gemakkelijk te bereiken via de grote raampartij. “Door het opendraaiende raam haal je echt de tuin naar binnen. Binnen en buiten vloeien zo naadloos in elkaar over. Zomer of winter, lente of herfst: je krijgt altijd een andere tuinbeleving.”

“We kozen dan ook bewust voor groenblijvende planten of soorten die prachtig verkleuren. Zoals winterhard Japans siergras dat prachtig bruinrood kleurt en de ganse winter blijft staan. De buxusbollen zorgen in de winter voor structuur en de zitkeien en grote potten van Atelier Vierkant zijn dan - samen met de sfeerverlichting - de blikvangers van de tuin.”



Tuinmuur van cortenstaal

Al dat weelderig groen contrasteert mooi met de tuinafsluiting uit cortenstaal. “De tuinmuur van cortenstaal (2 mm dikte) hebben we bewust laag gehouden. De paplaurier van de buren konden we zo in de tuin integreren. Het cortenstaal trokken we door naar twee smalle waterpartijen. Die zitten verscholen in het groen en zijn zowel esthetisch als functioneel."

“Het vakantiehuis ligt niet zo ver van een drukke baan. Dus rustten we de waterstroken uit met een watervalletje, dat het geluid filtert. Daarnaast reflecteren ze de bladvormen en het wolkenspel dat zich boven de tuin voltrekt.” Duizendknoop, siergrassen, varens, helleborus, buxusbollen… flankeren de waterpartijen en het houten tuinpad. Hier en daar duikt er een bananenboom op, die het ‘junglegevoel’ versterkt.



Sauna uit gebrand hout

Ontspanning en rust staan centraal in deze kleine stadstuin. Naast een zonnig gelegen hoofdterras is er ook een schaduwrijke lounge. Weelderig groen omarmt die laatste zone, waardoor je het gevoel krijgt dat je in het groen verzonken zit. Qua bestrating koos Sven hier voor grijs grind op een stabilisatierooster, zodat het grind goed blijft vastliggen.

Vanuit de loungezetels kijk je uit op de sauna. “Dankzij de glazen wand van de infraroodcabine heb je een goed zicht op de tuin. De sauna is een element dat we graag integreerden, omdat deze vakantiewoning zich echt richt tot de levensgenieter.” De sauna werd langs binnen afgewerkt met Canadees rood cederhout. Langs buiten kreeg hij een schil van gebrand Japans hout. Dat is hout dat gebrand werd op basis van een eeuwenoude Japanse techniek Shou Sugi Ban en daardoor een mooie zwarte kleur krijgt.



Trompe-l’oeil

Een stadstuin met sauna? Dat vraagt natuurlijk om de nodige privacy. Naast de robuuste tuinmuur uit cortenstaal koos de tuinarchitect ook voor een rij moeraseiken. “Moeraseik groeit snel en breed en ziet er in alle seizoenen goed uit. Zo kleurt hij in de herfst mooi roodbruin. De takken zijn perfect om uit te leiden en zo voorkomen we inkijk van de buren.”

“Een tuinspiegel op het einde van de tuin zorgt voor een trompe-l’oeil. De tuin is klein, maar hier en daar zorgden we voor een verrassing. Zo verdwijnt het wandelpad op het einde van de tuin in een tuinspiegel, waardoor het lijkt alsof het pad blijft doorlopen.” Een slimme vondst van de tuinarchitect om deze kleine jungletuin vol groen groots te maken.

