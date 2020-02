Water en palmbomen langs weerszijden: hier woon je in het paradijs Bjorn Cocquyt

12 februari 2020

16u43 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Mexico op een landstrook tussen de zee en een lagune.

We hebben geen flauw idee hoe de eigenaar aan een bouwvergunning is geraakt, maar feit is dat hij hier in een natuurreservaat woont met op de achtergrond enkel het geluid van de golven en de wind die speelt in het bladerdek van de palmbomen. Voor het beste zicht op al dat moois zijn de leefruimtes op de eerste verdieping ondergebracht en het zonneterras op het dak dat bereikbaar is via een sierlijk kronkelende trap.

Voor de bouw zijn er amper materialen gebruikt en enkel beton en hout zijn zichtbaar. De plafondplanken lopen door tot buiten, waar ze de brandende zon tegenhouden.

Hoewel de zee vlakbij is, kunnen de bewoners verfrissing opzoeken in de jacuzzi die grenst aan het strand en in een zwembad op het dak.