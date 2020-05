Water besparen in tijden van droogte? Deze tips helpen je op weg Redactie

26 mei 2020

11u00

Het grondwaterpeil in Vlaanderen staat weer zeer laag. Dat blijkt uit het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bij 64% van de meetlocaties in Vlaanderen staan de grondwaterstanden op een laag tot zelfs zeer laag peil voor de tijd van het jaar. Hoe kan je in deze droge tijden toch spaarzaam omgaan met water? Bouwsite Livios deelt enkele tips.

Water is een schaars goed. We beleven de droogste start van het zomerseizoen in 119 jaar, waardoor we nu al moeten afschakelen. “Op dit moment kampen we al met een neerslagtekort van 100 millimeter of 100 liter per vierkante meter”, zegt professor waterbeheer Patrick Willems (KU Leuven). Dat belooft weinig goeds als we opnieuw een droge, hete zomer krijgen. Een goede tip: blijf zuinig met grond- en drinkwater.

Regenwaterput

Zelf grondwater oppompen klinkt als een goed idee om je tuin te besproeien in droge zomermaanden, maar tijdens extreem droge periodes wordt de aanvoer van grondwater soms afgekoppeld. Een oplossing is dan je eigen regenwaterput. Hiermee kan je regenwater makkelijk en gratis opvangen. Bij een nieuwbouw of herbouw is een regenwaterput van minimaal 5.000 liter zelfs verplicht. Lees hier waarom je regenwater moet recuperen en hoe groot je regenput moet zijn.

Regenwater in plaats van drinkwater

De gemiddelde Vlaming gebruikt dagelijks zo’n 120 liter drinkwater. Hoe kan je hier zuiniger mee omspringen? Er zijn heel wat toepassingen in huis waarvoor je net zo goed regenwater kan gebruiken: je toilet doorspoelen, je planten water geven, je auto wassen, de was doen, … Zo spring je niet alleen zuinig om met kostbaar drinkwater, maar kan je ook tot de helft besparen op je jaarlijkse waterfactuur.

Tip: Is een eigen regenwaterput momenteel een te grote investering? Dan kan je ook een traditionele regenton plaatsen. De impact is niet vergelijkbaar met een regenwaterput, maar je kan het wel zelf installeren en je vangt ook een hoeveelheid regenwater op die je kan gebruiken om de planten in je tuin water te geven.

Besparingstips

Dreigt je eigen regenwaterput leeg te komen bij een langdurige droogte? Dan kan je bij een lage waterstand een hoeveelheid drinkwater op gecontroleerde wijze bijvullen. Je regenput gedeeltelijk vullen is meestal al voldoende om deze droge periode te overbruggen. Er zijn ook automatische bijvulsystemen. Hierbij schakelt je regenput automatisch over naar het buffervat waar een kleine hoeveelheid kraantjeswater in zit. Als er weer regenwater in de put zit, schakelt het systeem terug over op regenwater. Intussen kan je zuinig omspringen met je waterverbruik.

De VMM geeft nog enkele besparingstips:

- Houd je kraan zoveel mogelijk dicht: laat je kraan niet lopen terwijl je je tanden poetst of als je de afwas doet, kies bewust voor een douche in plaats van een bad, doe liever één grote machine was in plaats van enkele kleintjes, …

- Maak je installatie zuiniger: installeer een wc-spoelbak met een besparingsknop, kies voor waterzuinige toestellen als je een nieuwe wasmachine of vaatwasser koopt, herstel lekken zo snel mogelijk, …

- Gebruik regenwater waar het kan: sluit je toilet en wasmachine op regenwater aan, gebruik regenwater om je planten water te geven, om je auto te wassen, …

- Vermijd verspilling in je tuin: kies een goede potaarde die het water vasthoudt, voorkom uitdroging van de bodem door te harken in je moestuin, geef gericht water in plaats van je hele tuin te besproeien, sproei je gazon niet onnodig en niet op het warmste moment van de dag, …

- Stel waterverbruik uit: poets de vloer zo min mogelijk, zet je vaatwasser enkel aan als die vol is, was enkel als je wasmachine vol is, vul je zwembad niet bij, …

