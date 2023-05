Water al ruim 10 procent duurder in 2023: dit kan je doen om toch te besparen

LiviosNa een prijsstijging bij de Watergroep zullen Vlamingen dit jaar 10,7 procent meer betalen voor drinkwater in vergelijking met vorig jaar. Er wordt bovendien verwacht dat de prijs van drinkwater alleen maar verder zal stijgen. Spaarzaam omgaan met water is dus de boodschap. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat. Bouwsite Livios zocht uit op welke manieren je het meeste water kan besparen.

Je bespaart door je waterverbruik te beperken

Wil je de waterfactuur naar beneden brengen, dan is je waterverbruik beperken de beste manier om dat te doen. Dat kan op eenvoudige manieren die we allemaal kennen, zoals de kraan niet onnodig laten openstaan terwijl je je tanden poetst of kortere douches nemen. Je wast de auto ook beter met een emmer en spons. Wie daarvoor een tuinslang inschakelt, verbruikt tot wel tweehonderd liter per wasbeurt. Met twee emmers heb je aan twintig liter voldoende om je auto terug te laten blinken.

Verder kan je water ook hergebruiken. Wanneer je groenten spoelt of koud water laat lopen tot er warm water uit de kraan komt, verspil je flink wat onvervuild water. Vang dat water op in een teiltje en gebruik het om bijvoorbeeld de planten water te geven. Alle beetjes helpen.

Kies voor waterbesparende toestellen

Maar je kan het waterverbruik ook op een meer systematische manier beperken. Er zijn verschillende eenvoudige producten op de markt die je heel wat liters doen besparen. Monteer bijvoorbeeld een bruismondstuk aan het einde van de kraan. Dat kleine mondstuk voegt lucht toe aan het water waardoor er minder water door de kraan stroomt, maar de waterdruk wel even hoog blijft. Je halveert er het waterverbruik mee, van ongeveer twaalf liter per minuut tot zes.

Een spaardouchekop werkt op dezelfde manier. In plaats van twaalf tot veertien liter per minuut zal je nog zes tot zeven liter verbruiken. Bovendien bespaar je ook energie, want er moet minder water opgewarmd worden. Een kleine investering die je heel snel terugverdient dus.

Een van de grootste waterverbruikers in huis is het toilet. Oude wc’s verbruiken tot wel 12 liter per spoelbeurt. Met een spaartoets, waarbij je kan kiezen of je met een kleine of grote hoeveelheid water doorspoelt, kan je dat verbruik herleiden tot drie liter. Wil je dat watervolume terugdringen in een ouder toilet zonder spaarknop, dan kan je een fles met water vullen en die in het toiletreservoir plaatsen. Zo beperk je de hoeveelheid spoelwater die je toilet gebruikt.

Gebruik je een oude afwasmachine of wasmachine, dan doe je er goed aan om te investeren in een nieuw exemplaar met een gunstig energielabel. Je verbruikt dan minder water en ook minder elektriciteit.

Voorkom en herstel lekken

Merk je dat je waterverbruik hoger ligt dan normaal? Dan heb je mogelijk te maken met een lek in de waterleiding. De boodschap is dan eenvoudig: neem contact op met een loodgieter. Een druppelende kraan verbruikt tot wel vier liter water per uur. Gaat het om een waterstraaltje, dan verlies je zelfs zestien liter water per uur. Een defecte doorspoelbak van het toilet kost je tot wel 25 liter water per uur. Aanpakken dus!

Indien je waterverbruik op een jaar tijd met vijftig procent gestegen is, zal het waterbedrijf je daarvan op de hoogte brengen. In dat geval kan je gratis iemand van het waterbedrijf laten langskomen om na te gaan of er sprake is van een lek.

Vermoed je een lek in huis? Doe dan de lek-check van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Regenwaterput installeren

Een regenwaterput kan je waterverbruik tot wel zestig procent terugdringen. Je kan regenwater inzetten om het toilet door te spoelen, kledij te wassen, de tuin te besproeien of de auto te wassen. Een douche of wastafel mag je niet zonder extra filters op de regenwaterput aansluiten. Heb je nog geen regenwaterput, dan loont het dus zeker om er eentje te installeren. Bovendien is het vanaf 2 oktober 2023 verplicht om bij verbouwingswerken of nieuwbouwprojecten een regenwaterput te plaatsen en het opgevangen regenwater maximaal te gebruiken. Houd er rekening mee dat je na wijzigingen aan het watersysteem altijd een keuring moet laten uitvoeren.

Tip: voor het plaatsen van een regenwaterput kan je in de meeste gemeentes rekenen op een premie. Gebruik onze premietool om na te gaan of jouw gemeente op dat lijstje staat.

Houd rekening met waterverbruik bij verbouwingswerken

Plan je een verbouwing en vernieuw je ook de leidingen, probeer dan om de lengte van de leidingen te beperken. Hoe korter de leiding tussen de verwarmingsketel en de kraan, hoe minder lang je zal hoeven te wachten op warm water en hoe minder water je dus verspilt.

Vermijd waterverspilling in de tuin

Heb je een tuin, dan kan je ook daar de waterrekening terugschroeven. Gebruik in de tuin altijd regenwater. Bloemen en planten in pot moet je natuurlijk water geven, maar voor het gazon is dat niet nodig. Tijdens lange droogteperiodes heeft het weinig zin om je gras groen te proberen houden. Geef ook altijd ’s avonds water om te voorkomen dat het water overdag verdampt. Wil je het gazon toch water geven, doe dat dan liever kort, maar krachtig. Het is beter om een kwartier lang flink wat regenwater over het gazon te laten spoelen dan om urenlang watersproeiers te gebruiken.

