Wat moet je weten wanneer je een tweede verblijf in Griekenland wil kopen? “Bij een verkoop is alle winst belastingvrij”

Mag je buur het gras maaien op zondag? Vrederech­ter overloopt de regels: “Bepaalde inbreuken kunnen een boete opleveren”

Het is zondagmorgen, je bent nog maar net uit bed en geniet van je koffie in de tuin om goed wakker te worden, of je bent op een zaterdagavond nog heerlijk aan het niksen op je terras. Tot opeens de tuinhuisdeur van je buurman piept en de motor van zijn oude grasmaaier begint te ronken. Gedaan met de rust. Je wil al over het muurtje roepen dat gras maaien in het weekend verboden is, maar… is dat wel zo? En wat gedaan als het elke week hetzelfde liedje is? We zochten het uit met vrederechter Dirk De Groote.