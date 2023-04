Wat met het mos in je gras, hoe spaar je de madeliefjes en mag je uitgebloeide narcissen zomaar afmaaien? Tuinexperte beantwoordt jullie gazonvragen

Nicky (28) werkte sinds zijn 15de in de horeca om eigen apparte­ment van 225.000 euro te kopen: “Gelukkig zijn mijn grootou­ders nog bijgespron­gen”

Er zijn steeds meer singles en voor hen is het niet eenvoudig om een huis of appartement te kopen. Banken doen vaak moeilijk over een lening en de aflossing ervan weegt fors op het budget. Onze woonexpert Björn Cocquyt gaat langs bij alleenstaanden die de stap toch hebben gezet. Nicky Louwagie (28) werkte vanaf zijn 15de elke vakantie en elk vrij moment in de horeca om te sparen voor een eigen appartement: “Ik luisterde liever naar de festivalverhalen van vrienden dan er zelf voor te betalen.”