Wat mag je wel en niet in je houtstoof of vuurkorf gooien? “Boetes voor het verbranden van afval lopen op tot duizenden euro's”

Houtkachels en vuurkorven zorgen voor warmte en sfeer. Waar ze niet voor dienen, is om zomaar iets waar je van af wil te verbranden. Alleen door met geschikt hout te stoken hou je de lucht zuiver en voorkom je geurhinder en gezondheidsproblemen. Snap je geen hout van de regelgeving rond stoken? We leggen het uit.

Eigenlijk is het heel simpel: verbrand nooit zelf je afval. Dat wil zeggen: verbrand thuis of in je tuin geen houtafval, geen huishoudelijk afval zoals plastic, papier en karton, groente, fruit, piepschuim of ander vuil, en geen groenresten.

Wat mag je thuis verbranden?

Je mag droog en onbehandeld hout verbranden in een kachel die daarvoor is gemaakt. Brandhout van een erkende houthandelaar, gekliefd stukhout dat minstens twee jaar droogde, DINplus of ENplus houtpellets en houtbriketten van een betrouwbare bron beschouwt het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) als geschikte brandstoffen in huishoudelijke stooktoestellen met een thermisch vermogen van minder dan 300 kWh.

Dezelfde regels gelden als je buiten wil stoken. Je mag meestal alleen iets verbranden in de openlucht als het gaat over een kampvuur of een vuurkorf of -plaat. Asresten of houtskool (bij een barbecue) laat je volledig afkoelen en kiep je in de restafvalzak.

Onder strikte voorwaarden mag je houtafval verbranden – als het onbehandeld hout is, een watergehalte van maximaal 20% heeft en geen zaagsel, krullen, schaafsel, stof of spanen bevat. Word je betrapt op het verbranden van ongeschikt (groen)afval, dan kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen. Je riskeert daarbij een geldboete.

Wat verbrand je zeker niet?

Houtafval, zoals chemisch behandeld hout (geïmpregneerd, geverfd) of hout als multiplex of MDF (waarin lijm zit), breng je naar de houtcontainer van een recyclagepark. Een sorteer- en recyclagebedrijf geeft het hout daar een nieuw leven. Houtafval is een grondstof voor de productie van spaanplaten of het opwekken van duurzame energie. Eén kilo hout binnenbrengen in een recyclagepark kost 4 of 5 cent.

Heb je een compostbak? Dan kan je zaagsel, snoeihout, bladeren en ander groen aan de hoop toevoegen. Het composteren van groente-, fruit en tuinafval verkleint de afvalberg en bezorgt je tuin gratis bodemverbeteraar.

Waarom het anders is dan vroeger

De regels rond stoken zijn er gekomen om jouw gezondheid en die van je buren te beschermen. Een vuurkorf of kacheltje is niet zo onschuldig als het lijkt. Hoe dan ook komen bij verbranding schadelijke stoffen vrij die slecht voor je zijn. Je gaat hoesten, je ogen prikken of je krijgt hoofdpijn als je houtrook inademt, maar evenzeer vergroot het de kans op hart- en vaatziekten. Ook planten hebben geen deugd van een vuurtje in de buurt en ongeschikt materiaal stoken is erg slecht voor de luchtkwaliteit. Verbrand afval stinkt bovendien een uur in de wind.

Boetes

Boetes voor het illegaal verbranden van afvalstoffen lopen hoog op. Vorige maand kreeg een koppel zeventigers uit Zonnebeke een boete van 4.000 euro voor het verbranden van huisvuil in hun kachel. In juli 2022 riskeerde een man uit Roeselare een boete van 16.000 euro omdat hij zonder vergunning behandeld hout, plastic en metalen resten verbrandde in een allesbrander in een loods. De rechter was mild en veroordeelde de man tot een boete van 8.000 euro, waarvan 4.000 euro effectief.

Uitzonderingen

Landbouwers, folkloristische evenementen (zoals een kerstboomverbranding) en kampvuren vormen uitzonderingen. Wil je zelf een kampvuur maken, dan heb je in Vlaanderen alleen de toestemming van de grondeigenaar nodig, tenzij jouw gemeente strengere regels hanteert. Je moet ook letten op regels die zeggen hoeveel meter je vuur verwijderd moet zijn van bijvoorbeeld een bos, huis of graan. Opnieuw mag je alleen droog, onbehandeld hout verbranden dat je sprokkelde op een plaats waar dat mag.

Wie bel je als je buur afval opstookt?

Als je merkt dat je buur het niet al te nauw neemt met de regels omtrent stoken, kan je eerst proberen met die persoon in gesprek te gaan. Misschien is hij zich niet bewust van de geur- of rookhinder en de risico’s voor ieders gezondheid. Levert dialoog niets op, verwittig dan de milieudienst van je gemeente. Dat kan telefonisch of via het meldpunt op de website. Bij dringende milieuhinder bel je de politie.

Heb je vragen over binnen en buiten stoken?

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je een overzicht met veelgestelde vragen (www.vmm.be).

