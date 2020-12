Wat kost een huis of flat aan de kust momenteel? “In Nieuwpoort zijn de huizen tot 42% duurder geworden”

Superrij­ken uit hele wereld kopen dure villa's in Vlaanderen zonder belasting te betalen: “Dit is belasting­ont­wij­king”

15 december Het luxevastgoed in ons land blijft aan populariteit winnen. Vanuit de hele wereld komen de superrijken bij ons shoppen. De bedragen lopen in de tientallen miljoenen euro's, maar registratierechten worden er niét betaald. "Dit is belastingontwijking", zegt fiscaal expert Michel Maus in 'Telefacts NU'.