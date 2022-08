Wat kan je nu nog doen tegen de hoge energieprijzen in het najaar? Experten delen korte- en langetermijntips

Nu september voor de deur staat, wordt het bijzonder moeilijk om vóór de herfst nog grote energiebesparende veranderingen gedaan te krijgen aan je woning. De orderboekjes van de installateurs zijn volgeboekt tot eind dit jaar. Wie nu nog een warmtepomp wil installeren of zonnepanelen wil plaatsen, moet rekening houden met langere leveringstermijnen.

Denk niet alleen op korte termijn

“Voor nu zijn er geen wondermiddelen, je moet daar realistisch in zijn. Wel kleine dingen: quick wins”, zegt Charlotte van de Water, projectmanager Klimaatneutraal Bouwen bij Agoria. “Maar behalve te focussen op een kortetermijnoplossing, kijk je best ook naar hoe die kan bijdragen tot een oplossing op lange termijn.”

“Als je puur op korte termijn denkt, loop je het risico dat je kosten maakt voor werken die je later opnieuw zal moeten laten uitvoeren omdat ze niet beantwoorden aan de geldende normen”, zegt Guy Gommeren, senior business group leader Building Technology bij Agoria. “Zo’n extra of dubbele kost moet je vermijden.”

“Bij het isoleren van de vloer van de zolder, bijvoorbeeld, voorzie je idealiter ook al ventilatiekanalen, elektrische kabels en leidingen voor een warmtepomp. Doe je dat niet, dan moet je bij latere werken – zoals de installatie van een warmtepomp – de geplaatste isolatie weer openmaken. Idem bij buitenschrijnwerk. Ook daar kun je al elektrische kabels voorzien voor zonwering of rolluiken die je later plaatst, om achteraf bijkomende slijpwerken te vermijden.”

EPC-certificaat aanvragen als startpunt

Een EPC- certificaat geeft aan hoe klimaatneutraal je woning al is en wat er moet gebeuren om een betere EPC-score te halen. “Zo’n certificaat kost naargelang het type woning rond de 200 à 300 euro”, geeft van de Water mee. “Daarna kan je beginnen nadenken over wat je wenst en welk budget je aan de renovatie wenst te koppelen. Vervolgens informeer je bij experten zoals bijvoorbeeld architecten, renovatieadviseurs en fabrikanten met wie je een stappenplan maakt zodat je weet waar je op termijn naar zal evolueren.”

Quick wins

Voor wie nog geen energiezuinige woning heeft en zich zorgen maakt over almaar oplopende energierekeningen dit najaar, geven Charlotte van de Water en Guy Gommeren enkele quick wins mee. Dat zijn kleinere ingrepen of aankopen die een minder grote investering betekenen.

Snel te installeren verwarmingssystemen

Bepaalde systemen, zoals bijvoorbeeld elektrische verwarmingstoestellen of infraroodpanelen, zijn geschikt om specifieke ruimtes snel bij te verwarmen. Je kan bijvoorbeeld een infraroodpaneel onder je bureau plaatsen: je zet hem aan wanneer je er zit, en weer uit wanneer je je werkplek verlaat. De centrale verwarming kan op die manier lager gezet worden. “Gelet op de eveneens hoge elektriciteitsprijzen is het zeker raadzaam om je goed te laten informeren over het verbruik van het infraroodpaneel. Meer informatie over de specifieke eigenschappen van toestellen kan je vinden bij de fabrikant”, nuanceert Guy Gommeren.

Radiatoren uitrusten met thermostatische kranen

“Bij veel radiatoren heb je alleen een aan- en uitkraan. Je kan die temperatuur niet fatsoenlijk regelen. Dat betekent dat veel energie verloren gaat. Door de radiatoren uit te rusten met een thermostatische kraan vermijd je die verspilling. Zo’n kraan regelt de benodigde hoeveelheid warmte door zich aan te passen en automatisch de radiator aan en uit te schakelen op basis van de noodzaak.”

Automatiseringsoplossingen

“Je kan ook een automatisch sturingssysteem aan je bestaande verwarmingssysteem aansluiten. Daarmee kan je instellen dat de verwarming - of andere elektrische toestellen - automatisch uitschakelt wanneer je niet thuis bent.” Er is intussen een ruime keuze aan zulke sturingssystemen. Voor de aansturing van je verwarming vind je ze onder meer in het aanbod van de energieleveranciers. BOXX van Engie is er een voorbeeld van. Afhankelijk van de gekozen energieformule varieert de prijs van volledig gratis tot 298 euro voor de installatie en 6,50 euro per maand abonnementskosten.

Led-lampen

“Een eenvoudige en goedkope quick win is je hallogeenlampen vervangen door ledlampen”, vertelt Guy Gommeren. “Je hoeft daar niks speciaals voor te doen en je kan er flink wat energie mee sparen.”

Tot besluit geven Charlotte van de Water en Guy Gommeren dit nog mee: “Als je veranderingen doet aan je huis, doe ze niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en de toekomst. Niet alleen door over verwarming, maar ook over koeling na te denken, want door de klimaatverandering worden onze winters zachter en duren onze zomers langer.”

