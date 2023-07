Wat kan je nog planten in de moestuin tijdens de zomermaanden?

LiviosDe zomer is in volle gang en dat betekent dat je groene vingers de vruchten mogen plukken van hun inspanningen in de moestuin. Het warme weer werkt een mooie oogst in de hand en er zijn zelfs nog enkele groentesoorten die je deze maand kan planten. Bouwsite Livios vroeg aan Jo Degens, zaakvoerder van Horta Zonhoven, wat je tijdens de hoogzomer te wachten staat in de moestuin.

Het is nog niet te laat

Heeft de moestuin van de buurman je op ideeën gebracht? Dan is het nog niet te laat om met je eigen moestuin te beginnen, al kan je nu niet meer alles zaaien. “Wie nu nog een moestuin aanlegt, kan slechts een beperkt aantal groentesoorten zaaien”, weet Degens. “Je kan nog radijsjes, spinazie, tuinkers en de meeste slasoorten zaaien. Ook wortelen zouden nog moeten lukken.”

Bereid de grond wel voor op die nieuwe plantjes. “Zet de planten stevig vast in een luchtige ondergrond”, vertelt Degens. “Ik raad aan om wat bodemverbeteraar rond de wortels te strooien, vooral in regio’s met een zanderige bodem. Je kan ook compost gebruiken. Zo droogt de grond minder snel uit en kunnen de wortels groeien in voedingsrijke aarde. Excessief water geven hoeft niet, want dan rotten de wortels.”

Je kan sla en radijsjes overigens de hele zomer lang nog zaaien. Het duurt amper zes weken vooraleer je ze kan oogsten. Wie tot in augustus blijft doorplanten, kan dus tot na september nog zelfgekweekte slaatjes bereiden.



De oogsttijd is aangebroken

Wie er al vroeger bij was met de moestuin, kan in de warme zomermaanden heel wat verschillende soorten groenten en fruit oogsten. Dankzij de lange, zonnige dagen en de hoge temperaturen groeit alles extra snel.

“Alle ‘vruchtgroenten’, zoals tomaten, courgettes, paprika’s en meloenen, kunnen nu geoogst worden”, zegt Degens. “Wie gehoopt had die planten nu nog te zaaien, is er helaas wel aan voor de moeite.” Je hoeft overigens niet te wachten tot je reuzecourgettes hebt hangen. Oogst zodra de groentes rijp zijn. Iets kleinere vruchten hebben vaak meer smaak en de plant kan alvast nieuwe groentes beginnen te produceren.

Maar de hoogzomer brengt ook uitdagingen met zich mee. Het is bij hoge temperaturen opletten geblazen voor wie een serre heeft. “Zorg ervoor dat je de serre genoeg verlucht bij heet weer om te voorkomen dat de temperaturen te hoog oplopen”, waarschuwt Degens. “Tomaten zijn nu bijvoorbeeld extra gevoelig voor schimmels. Door om de twee weken vloeibare meststoffen te geven, worden de tomatenplantjes sterker en is de kans op schimmel kleiner.” Het zou natuurlijk zonde zijn je oogst vlak voor de eindstreep verloren te zien gaan.



Fruitbomen kampen bij warm en nat weer met hetzelfde probleem. Controleer goed op ziektes of schimmels zodat je ze nog in de kiem kan smoren. Tijdens de zomer kan je overigens te kleine appels of peren wegnemen zodat je fruitboom alle energie aan de door jou geselecteerde vruchten kan schenken. Dat levert mooiere appels en peren op bij oogsttijd.



Bereid de moestuin alvast voor op het najaar

De zomer mag dan wel het hoogseizoen voor elke moestuinier zijn, je kijkt beter ook al even verder in de toekomst. “Vanaf eind augustus kan je in tuincentra terug plantgoed voor wintergroenten aankopen. Het is dan het ideale moment om bijvoorbeeld bloemkool of palmkool te planten. Wie die groentes zelf wil zaaien, kan dat beter nu al doen.”

En daarna, in het najaar, mogen je groene vingers nog steeds niet op vakantie. “Ajuin, look en sjalotten kan je goed in het najaar planten”, tipt Degens. “Dat geldt ook voor aardbeien, dan kan je die vroeg in het volgende jaar al oogsten.”

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.