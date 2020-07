huizen verkopen Gesponsorde inhoud Wat is je woning waard? Deze 5 factoren bepalen de prijs van je huis of appartement Aangeboden door ERA

30 juli 2020

08u00 0 WOON. Wij Belgen hebben dan wel een baksteen in onze maag, toch kopen we steeds vaker ons eigen stekje. Als verkoper is het daarom een goed moment om je woning op de markt te zetten. Maar hoe bepaal je de waarde van je eigendom? Is het simpelweg de som van alle bewoonbare vierkante meters? Moet je stomweg het aantal slaapkamers tellen? Of is vooral de ligging een goede graadmeter? Wel, al die zaken en vele anderen geven vorm aan de eindrekening. Met deze 5 factoren kan je echter al goed schatten hoeveel men voor jouw woning neertelt.

Locatie, locatie, locatie

Eén van de belangrijkste factoren die de prijs van je huis bepalen is de locatie. Een huis in de stad is in het algemeen meer waard dan datzelfde huis ten midden van de velden. Sinds het begin van de coronacrisis ziet vastgoedmakelaar ERA echter een opvallende mentaliteitsverandering. Kopers kiezen nu namelijk vaker voor wonen in het groen in plaats van in de stad, wat de waarde van plattelandswoningen ten goede komt. Wie toch voor de stad kiest, kan nog kiezen tussen goedkopere of duurdere steden. Uit een onderzoek van ERA en de KU Leuven blijkt dat een woning in Leuven (de duurste centrumstad van Vlaanderen) liefst 60,29 procent duurder is dan één in Genk (de goedkoopste centrumstad). Dat verschil uit zich ook op provinciaal niveau waar een gemiddeld appartement in Vlaams-Brabant (239.920 euro) ongeveer evenveel kost dan een gemiddelde villa in Limburg (239.415).

Des te groter, des te beter

De bewoonbare oppervlakte van je huis of appartement bepaalt natuurlijk ook in grote mate hoeveel je ervoor krijgt. Gemiddeld krijg je in Vlaanderen tussen de 750 en 1.200 euro per vierkante meter. Als de woning aan renovatie toe is, zakt dat bedrag naar 500. Of die vierkante meters nu in veel of weinig ruimtes zijn opgedeeld, is minder van belang. In praktijk wordt voor huizen met minder kamers vaak zelfs wat meer neergeteld omdat de omvangrijke ruimtes het huis een ruime aanblik geven. We wonen vandaag wel beduidend kleiner dan vroeger. Het gemiddelde huis telt vandaag 180 vierkante meter, 11 vierkante meter minder dan vijftien jaar geleden.

Leeftijd is slechts een getal…

… maar je EPC niet. En vaak zijn die twee aan elkaar gelinkt. Het EPC (of, energieprestatiecertificaat) is een document dat je huis of appartement van een duurzaamheidsscore voorziet. Hierbij wordt de isolatie in beschouwing genomen, alsook de ramen, de verwarmingsketel, het ventilatiesysteem, de eventuele zonnepanelen en alle andere zaken die je huis al dan niet duurzaam maken. Nieuwe woningen zullen hier over het algemeen een goede score behalen. Oudere huizen komen vaak toch in het rood uit. Aangezien kopers veel waarde hechten aan het EPC, kan het als verkoper interessant zijn om nog enkele kleine ingrepen te doen om je woning beter te laten scoren. Die investering verdien je meestal makkelijk terug aangezien een goed EPC je woning in waarde doet stijgen.

Het belang van mobiliteit

Een andere - weliswaar minder belangrijke - score is de mobiscore. Die geeft op een schaal van 1 tot 10 aan hoe goed je woning te bereiken is met het openbaar vervoer en de fiets. Rijden er veel bussen? Is er een treinstation in de buurt? Zijn er voldoende faciliteiten op fietsafstand? Check de mobiscore van je huis op de website van de Vlaamse overheid.

Een lapje groen

Vele kopers vinden een achtertuin een grote meerwaarde en willen hier fors voor bijbetalen. Toch kan die tuin ook een negatieve invloed hebben op de verkoopprijs. Als je tuin verwilderd en verwaarloosd is, zien potentiële kopers het vooral als een ongewenste kostenpost. Om toch een huis met een overwoekerde tuin te verkopen, laat je er best even je groene vingers op los. Trek al het onkruid en alle dode planten uit, hark het even, zaai eventueel wat gras, … Een prachttuin zal je er niet van maken, maar je toont de geïnteresseerden wel dat die lap grond flink wat mogelijkheden biedt.

Ben jij klaar om je huis op de markt te zetten?

