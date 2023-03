Wat is de woning van Annemie(43) waard en wat bepaalt die prijs? “Het huis heeft veel troeven die je elders niet hebt”

Binnenkijker “Wij hebben geen nood aan een poepchique villa”: zo woont kunstenaar Sigurd Tanghe (51) uit ‘The Sky is the Limit’

Met prinses Stéphanie van Monaco, Jean-Claude Van Damme en talloze BV’s en internationale zakenmensen leerden we Sigurd Tanghe in ‘The Sky is The Limit’ (Play4) kennen als een kunstenaar met een indrukwekkend bestand van vermogende klanten. Zelf houdt hij het liever bescheiden en woont hij met zijn gezin in een intieme loft die oorspronkelijk zijn atelier was.