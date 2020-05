Wat een verschil! Klassieke fermette wordt charmant hoevetje dankzij slimme renovatie Bjorn Cocquyt

16 mei 2020

10u04 3 Woon. De ooit zo populaire fermette is vandaag het lelijke eendje dat bijna niemand wil. Nochtans vormt ze vaak een prima basis voor een verbouwing in landelijke stijl. Dat toont de hoeve van de familie De Ganck in Mullem aan. Door oude technieken en materialen te integreren, heeft die meer uitstraling dan ooit.

Hoe ingrijpend de renovatie ook was, toch veranderde er nauwelijks iets aan de oorspronkelijke contouren van de woning. Dat valt hard op als we een foto uit de oude doos bekijken. Het knikje in de garage is er nog steeds en ook de voordeur en de ramen zitten op dezelfde plaats.

Achteraan verdween een aanbouw en ruimde de veranda plaats voor een kleine erker, zodat het gezin vanuit de eetkamer zicht heeft op de kerktoren wat verderop. Voor meer lichtinval kwamen er boven enkele schuine dakvensters bij en werden de twee bestaande ramen vervangen door dakkapellen.

Door die ingrepen, onder leiding van architecte Florence Demuynck, had de fermette al meer de looks van een boerderijtje en dat gevoel werd nog versterkt door technieken en materialen van vroeger te gebruiken: houten balken boven de ramen, afdichtingen met loods, zinken dakgoten, Boomse pannen, …

