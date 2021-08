Wat een metamorfose: oude herderswoning wordt luxueus maar ingetogen vakantiehuis

Livios Het jaar rond zwemple­zier: zo krijg je je zwembad duurzaam verwarmd

26 juli Zwembaden zijn populairder dan ooit, zeker nu we massaal onze vakantie in eigen tuin doorbrengen. Wil je er zeker van zijn dat het weer je zwempret niet bederft? Dan is zwembadverwarming een must. Zo blijft het water altijd aangenaam warm en kan je ook op minder warme dagen een plonsje wagen. Bouwsite Livios legt uit waarom zonnecollectoren of warmtepompen hiervoor de ideale oplossing kunnen zijn.