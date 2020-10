Wat denk jij van dit op Christian Dior en Ralph Lauren geïnspireerd interieur: top of over the top? Bjorn Cocquyt

07 oktober 2020

10u47 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Oekraïne.

Bolshakova Interiors liet zich voor de inrichting van dit huis van 550 m² net buiten Kiev inspireren door de interieurs van Christian Dior, Ralph Lauren en de luxedesigns van de hand van Pierre-Yves Rochon. Het resultaat is een eclectische mix van Franse en Amerikaanse stijlelementen.

(lees verder onder de foto’s)

Het project kreeg de naan Sunney Valley, een verwijzing naar de zon die het interieur vanaf de namiddag optimaal tot zijn recht laat komen. Het rijkelijk gebruikte marmer blinkt dan nog meer en zorgt voor een nog chiquere uitstraling.

(lees verder onder de foto’s)

Het basispalet van kleuren is beperkt tot een combinatie van wit, zwart en blauw, tinten die ook terugkeren in de items van dure merken zoals Baccarat en Boca do Lobo. Dit met de bedoeling om het geheel niet te druk te maken. Zijn de ontwerpers daarin geslaagd of niet en is dit project voor jou top of eerder over the top?