Warmtepompen en zonneboilers steeds meer in trek Bjorn Cocquyt

16 maart 2020

Bijna 1 op 5 Vlaamse nieuwbouwers kiest voor een warmtepomp en ook in de renovatiemarkt zijn ze aan een flinke opmars bezig. In 2019 werden zo 43% meer premies toegekend en werd de nieuwe warmtepompboilerpremie al meer dan 1.000 keer uitbetaald. Uit cijfers van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) en het Vlaams Energieagentschap blijkt ook dat fotovoltaïsche zonnepanelen – die nodig zijn voor warm water – in trek zijn bij renovatie. Netbeheerder Fluvius noteerde vorig jaar 17% meer premies.