Warmtepompboilers: meer comfort met minder energieverbruik

01 februari 2019

08u30 0 WOON. Een traditionele stookketel moet winter én zomer draaien om te voorzien in je warmwaterbehoefte. Een weinig efficiënte en relatief dure manier om je verwarmingsinstallatie te gebruiken. Een warmtepompboiler daarentegen haalt de nodige energie op een goedkope manier uit de omgevingslucht en zet deze om in warm water. Milieuvriendelijk, efficiënt en comfortabel. Stiebel Eltron biedt je op dit vlak een aantal handige oplossingen.

Werking van de warmtepompboiler

Warmtepompboilershalen warmte-energie (calorieën) uit de omgevingslucht en dat is zelfs mogelijk bij buitentemperaturen tot -20°C. Via een proces van warmte-uitwisseling en compressie wordt de temperatuur in het systeem opgedreven tot een comfortabel niveau voor de warmwatervoorziening. Een warmtepompboiler van 300 liter volstaat voor een gezin met 4 tot 5 personen.

Bijzonder laag stroomverbruik

Het elektrisch energieverbruik voor de werking van een warmtepompboiler is minimaal. Omgevingswarmte levert het grootste deel van de benodigde energie. Het wordt nog interessanter als je de elektrische energie haalt uit gratis groene stroom van je zonnepanelen of als je de boiler kan opwarmen op nachttarief.

Hiermee vallen de energiekosten voor een warmtepompboiler makkelijk tot 70% lager uit dan bij een elektrische boiler. En dat bij watertemperaturen tot 65°C.

Grootse prestaties in een klein formaat

SHP-warmtepompboilers van Stiebel Eltron nemen slechts een beperkte vloeroppervlakte in en kan je zelfs probleemloos in een lage kelder onderbrengen. Ondanks hun beperkte omvang zijn de SHP-boilers voorzien van een vat met inhoud tot 300 liter. Heb je geen plaats voor een groot boilervat? Dan is een WWS split-toestel iets voor jou. Hierbij kan je een bestaand boilervat gebruiken of een nieuw boilervat aansluiten in een andere ruimte dan die waarin de warmtepomp zich bevindt.

Voordelige combinatie met de zon

Zie je het nog duurzamer en wil je volop besparen? Dan schakel je gewoon de zon in. De elektrische energie die nodig is voor de werking van een SHP-warmtepompboiler kan je gratis uit een PV-installatie halen. Daarnaast kan je bij de X-modellen een deel van het warm water opwekken met zonnecollectoren op je dak.

Premies in elk gewest

De overheid moedigt ons aan om energiezuinig te bouwen en wonen. Zo is er voor dit jaar in Vlaanderen een nieuwe premie van 400 euro van kracht voor wie zijn water met een warmtepompboiler van energieklasse A verwarmt. Deze premie zal over de komende 5 jaar wel langzaam uitdoven.

In Wallonië wordt de premie voor een warmtepompboiler zelfs opgetrokken van 400 euro naar 750 euro. Wie warm water combineert met verwarming kan er rekenen op 1.500 euro.

In het Brussels hoofdstedelijk Gewest levert een warmtepompboiler van energieklasse A 1.400 euro steun op.

