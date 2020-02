Wapen je huis nu al tegen een hete zomer Redactie

24 februari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Vorige zomer sneuvelden alle warmterecords en kregen we zelfs meer dan één hittegolf te verwerken. Nu onze zomers steeds warmer worden, kan je je maar beter wapenen tegen een te hoge temperatuur in huis. Daarvoor bestaan een aantal oplossingen, waarvan je er sommige best nu al voorziet. Met deze tips van Vorige zomer sneuvelden alle warmterecords en kregen we zelfs meer dan één hittegolf te verwerken. Nu onze zomers steeds warmer worden, kan je je maar beter wapenen tegen een te hoge temperatuur in huis. Daarvoor bestaan een aantal oplossingen, waarvan je er sommige best nu al voorziet. Met deze tips van bouwsite Livios bereid je je huis voor op een hete zomer.

Isoleer

Het klinkt misschien wat tegennatuurlijk, maar door je bouwschil te isoleren, kan je je huis efficiënt tegen de hitte wapenen. Zo hou je ‘s winters de warmte namelijk binnen, maar ‘s zomers ook buiten. Daarom is het wel erg belangrijk om je ramen en deuren overdag dicht te houden: als de warmte toch binnenglipt, geraak je er moeilijk terug vanaf. Een andere manier om je woning te isoleren en de warmte tegen te houden, is met (drie)dubbele beglazing of hoogrendementsglas. Ga je voor driedubbele beglazing? Dan kan je het warmteverschil aan de binnen- en buitenkant van je venster zelfs fysiek voelen.

Verlucht en ventileer slim

Geraakt de warmte toch vaak tot in je huis? Dan laat je die zodra je de kans krijg best terug buiten. Maak daarom ’s nachts optimaal gebruik van de lagere buitentemperatuur om je woning af te koelen en te ventileren. Zo kan je de volgende dag terug starten in een fris(ser) binnenklimaat. Beschik je over een ventilatiesysteem? Dan kan je dat ook wat extra laten werken. Hou daarbij wel goed de thermostaat in de gaten: als de temperatuur terug begint te stijgen, is het buiten warmer dan binnen en stop je best met ventileren. Je systeem slim maken, helpt daarbij. Je kan het dan instellen met een app zodat het ’s ochtends vanzelf stopt. Zo verbruik je bovendien minder energie.

Heb je nog geen ventilatie- of aircosysteem, maar wil je er een laten installeren? Treuzel dan niet te lang. Eens het warm is, zitten de installateurs tot over hun oren in het werk. Zorg dus dat je op tijd aan de beurt komt. Hou rekening met deze kostprijs voor de installatie van een airco.

Hou de zon buiten

Hou je overdag je ramen en deuren zoveel mogelijk dicht? Prima! Maar dat betekent natuurlijk niet dat de zon niet binnen komt, door het glas in je ramen en deuren bijvoorbeeld. Daarom kan ook een zonwering wonderen doen, en zeker aan de buitenkant van je woning. Hang je je zonwering aan de binnenkant? Dan warmt de zon nog steeds het glas op, waardoor er toch nog hitte naar binnen komt. Met zonwering aan de buitenkant van je ramen en deuren hou je de warmte efficiënter van het glas weg.

Ook met een pergola, terrasoverkapping of een strategisch geplaatste boom of struik vermijd je dat de zonnestralen rechtstreeks je woning binnenvallen. Een grote boom of struik is ook een goede oplossing met het oog op de winter. Als de boom zijn bladeren verliest, kunnen de warmte en het licht wel nog binnen op het moment dat ze welkom zijn.

Kies de juiste bouwmethode en -materialen

Ga je nog bouwen of grondig renoveren? Dan heb je de kans om je woning slim te ontwerpen, zodat je ’s zomers minder last hebt van de zon. Kies bijvoorbeeld om je leefruimtes niet aan de zuidkant van je woning in te richten. Hou je van grote ramen? Zo haal je in de winter natuurlijk veel licht binnen, maar heb je ‘s zomers meer kans dat je woning oververhit geraakt. Daarvoor kunnen (dak)oversteken een oplossing bieden: de hoge zomerzon komt dan niet door je ramen piepen, terwijl de lage winterzon dat wel voor elkaar krijgt. Maar ook de bouwmaterialen die je gebruikt, beïnvloeden je binnenklimaat. Zwaardere materialen, zoals beton of kalkzandsteen, nemen bijvoorbeeld minder warmte op dan traditionele bakstenen. Daardoor blijft je huis vanbinnen frisser.

Zorg buiten voor afkoeling

Kan je de warmte niet tegenhouden of breng je ’s zomers de dag liefst buiten door? Dan kan je het je ook op je terras en in de tuin wat aangenamer maken. Door een terrasoverkapping of zonnescherm te installeren, creëer je bijvoorbeeld schaduwplekken. Daar hebben de sterkste zonnestralen minder vat op je comfort. Bovendien bescherm je zo ook je binnenomgeving tegen de warmte. Als het in je budget past, kan je ook een zwembad plaatsen. Hou je het graag ecologisch verantwoord? Dan is een zwemvijver een goede optie. Maar ook met een buitendouche hou je ’s zomers het hoofd al koel.

