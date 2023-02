Wanneer moet je jouw zekeringkast vervangen? En hoe pak je dat aan?

ElektramatEen zekeringkast is het hart van jouw volledige elektrische installatie. Van hieruit wordt de stroom verdeeld en gestuurd naar onder andere je verlichting en stopcontacten. Is jouw zekeringkast aan vervanging toe? Elektramat.be legt uit met welke zaken je rekening moet houden en hoe je dat best aanpakt!

Wanneer moet je je zekeringkast vervangen?

Je zou denken dat je in het geval van een probleem best zo snel mogelijk je volledige zekeringkast vervangt. Gelukkig is dit niet altijd nodig, maar in sommige gevallen wel aan te raden. Wanneer is het dan verstandig om een zekeringkast te vervangen? In deze gevallen:

• Je gaat een oude woning renoveren.

• Je wil de zekeringkast uitbreiden of aanpassen.

• Je wil een elektrisch fornuis.

• Je wil extra stopcontacten plaatsen.

• Je besluit om zonnepanelen te laten plaatsen.

Zekeringkast uitbreiden of aanpassen

Een volledig nieuwe zekeringkast is niet altijd nodig. Je kan hem ook uitbreiden of aanpassen, maar hoe weet je nu of dit mogelijk is? Je zekeringkast moet minimaal een tweepolige hoofddifferentieelschakelaar van 40A en 300 mA hebben. Dus je moet zeker zijn dat je zekeringkast over voldoende ruimte beschikt om de gewenste aanpassing te maken.

Let op: De zekeringkast moet je voorbereiden met automaten en differentieelschakelaars. Gebruik hiervoor dus zeker de juiste materialen.

Waarom je oude zekeringkast vervangen?

Antiek kan soms veel waard zijn, maar een oude zekeringkast kan je toch beter gewoon vervangen. Denk eraan: met een nieuwe kast komt extra veiligheid. Daarnaast is het vaak ook een goed idee om een nieuwe zekeringkast samen te stellen om het gebruiksgemak en de beschikbaarheid van je eigen installatie te optimaliseren. Met de handige tool van Elektramat.be configureer je zelf je zekeringkast.

Tijd voor een nieuwe installatie

Heb je grote verbouwplannen zoals een nieuwe keuken of badkamer? Dan moet je aanpassingen maken in je zekeringkast. Apparaten zoals ovens, wasmachines, droogkasten, … zijn namelijk grootverbruikers. Je moet er dus rekening mee houden dat je per groep onder het maximumvermogen van 5,7 kW blijft. Geen zorgen, je vindt op het typeplaatje of in de handleiding altijd terug hoeveel vermogen een apparaat heeft. Wil je kleine aanpassingen maken zoals nieuwe stopcontacten plaatsen? Dan is er ook een mogelijkheid dat je de zekeringkast moet aanpassen of zelfs moet vervangen. Dat is ook het geval bij het installeren van nieuwe zonnepanelen. Die aansluiting is complex en dient uitgevoerd te worden door een specialist.

Een specialist zorgt voor comfort

Schakel voor je aan de verbouwingswerken begint een specialist in, zodat het verwijderen van je zekeringkast juist en veilig gebeurt. Bij Elektramat kunnen wij deze werkzaamheden voor je uitvoeren. Alle zekeringkasten zijn voorbedraad, leeg of weerbestendig te verkrijgen. De levertijd is maximaal twee werkdagen. Zo kan jij met een gerust hart beginnen aan die nieuwe droomkeuken of -badkamer!

Heb jij vragen over je zekeringkast of wil jij ook je zekeringkast online samenstellen? Surf naar www.elektramat.be voor deskundig advies.