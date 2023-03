Wanneer (en hoe) plaats je je nieuwe terras? “De markt stabiliseert zich terug en dat geldt ook voor de prijzen”

LiviosEen terras plaatsen doe je beter niet in de winter. Negatieve temperaturen kunnen dan immers roet in het eten gooien. De lente ligt gelukkig om de hoek: hét moment dus om na te denken over deze verbinding tussen je woning en je tuin. Maar waar moet je zoal rekening mee houden bij het aanleggen van een terras? Bouwsite Livios vroeg het aan Denis Squedin van Tegels Depaepe uit Wevelgem.

In alle vormen, maten en kleuren

Wie een terras plaatst, heeft heel wat mogelijkheden. Het populairst zijn keramische tegels. “Keramische tegels zijn sterk en makkelijk in onderhoud”, vertelt Squedin. “Keramische tegels zijn doorbakken tegels en bijgevolg niet poreus. Je kan er met andere woorden gerust je barbecue op neerpoten of iets morsen; het zal niet in de terrastegel binnendringen.” Verder behouden keramische tegels ook hun kleur. “Je terras zal er na enkele jaren nog steeds hetzelfde uitzien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld natuursteen. Dat soort terrastegels kan sneller vlekken vertonen,” geeft Squedin mee.

Wil je een oprit aanleggen, dan behoren ook kleiklinkers tot de mogelijkheden, zeker bij landelijke woningen. “Bij kleiklinkers moet je wel rekening houden met onderhoud”, aldus Squedin. “Er kan onkruid of gras tussen de kleiklinkers komen piepen.”



De juiste plaatsingsperiode

Een terras plaatsen kan vanaf het voorjaar tot na de zomer. In de winter is een terras leggen uitgesloten. “Het probleem ligt niet bij de keramische tegels zelf, want die zijn vorstbestendig, maar wel bij de materialen die gebruikt worden om terrassen te leggen”, verduidelijkt Squedin. “De lijm, het gestabiliseerd zand of de mortel kunnen bevriezen vooraleer ze uitharden. Bij de dooi treedt er dan schade op.”



Kan je zelf een terras aanleggen?

Zelf een terras leggen kan, maar dan moet je daar wel enige kennis van hebben. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om een lichte helling te voorzien voor de afwatering. Doe je dat niet, dan zullen er na regenbuien steevast plassen op je terras staan”, vertelt Squedin.

In Vlaanderen krijgen we te maken met hoge temperatuurschommelingen en dat heeft een invloed op het terras. Terrastegels kunnen lichtjes uitzetten en inkrimpen. Wie dat over het hoofd ziet, kan te maken krijgen met bolstaande terrassen of gebarsten voegen. “Wie een terras legt, mag daarom niet vergeten om randisolatie te voorzien en uitzetvoegen te gebruiken. Op die manier worden de kleine schommelingen opgevangen. Ook de voeg tussen de muur en het terras moet opgevuld worden met silicone”, tipt Squedin.

Daarnaast zullen experts de terrastegels ook altijd mengen vooraleer ze geplaatst worden. Zo worden iets lichtere of donkere tegels over het hele terras verspreid en bekom je een mooi, egaal resultaat. Wie met een vakman in zee gaat, voorkomt dat soort fouten.



Opgelet voor de prijs

De hele bouwsector kreeg met flinke prijsstijgingen te maken. Dat is voor het leggen van terrassen niet anders. “De prijzen van terrastegels werden vooral de hoogte ingejaagd door stijgende energiekosten, een kleinere voorraad en een tekort aan grondstoffen die afkomstig zijn uit Oekraïne”, vertelt Squedin. “Maar het goede nieuws is dat de markt zich terug stabiliseert en dat geldt ook voor de prijzen.”



