Wachttijden bouw verkorten. Sector wil ook freelancers inzetten Bjorn Cocquyt

02 februari 2020

10u53 0 Woon. Goed nieuws voor wie gaat (ver)bouwen, want de wachttijden worden korter. “In het tweede kwartaal van 2019 was nog 31 % van de aannemers voor meer dan zes maanden volzet, nu nog 17%. Dit kan betekenen dat het kantelpunt is ingezet”, zegt Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. Hij pleit er ook voor om freelancers in te zetten en ziet heil in de verregaande digitalisering die er zit aan te komen.

De bouwbarometer – dé conjunctuurindicator van de sector - scoorde in het laatste kwartaal van 2019 iets lager dan in de voorgaande kwartalen. Toch komt de index voor het volledige jaar boven de 100 uit en dat is een prima resultaat. “Dit betekent dat de Vlaamse bouwondernemers nog steeds optimistisch zijn. Het werkvolume blijft hoog, al merken we wel dat er een vertraging is ingezet en daardoor verkorten de wachttijden”, aldus Waeytens.

Het grote knelpunt voor de sector blijft het gebrek aan vaklui. Bouwunie vraagt daarom om freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector. “Elders, zoals in ICT of HR, gebeurt dat al langer, maar in de bouw wordt hier door de wetgever en inspectie verkrampt op gereageerd. Wij vragen om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren. De vraag naar flexibiliteit is groot: 70% van de aannemers geeft aan beroep te willen doen op freelancers.”

Daarnaast kan ook de nieuwe technologie een deel van de oplossing bieden. “De bouw staat aan de vooravond van een verregaande digitalisering. Het is voor kmo’s vaak een grote uitdaging om mee op deze kar te springen.” Op dat vlak vervult het WTCB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, pionierswerk en daarvoor kreeg het centrum afgelopen vrijdag de Gouden Baksteen. “Hun grote uitdaging is om alle kennis en expertise op een begrijpelijke en toepasbare manier te vertalen op maat van onze kmo’s.”