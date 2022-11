Wachten tot na de Sint of kan het niet vroeg genoeg voor jou? 10 kersttrends om dit jaar mee uit te pakken

HLN ShopVelen onder ons kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn: Kerstmis. Over exact 50 dagen is het zover. Of je nu wacht tot na 6 december of in november al voluit voor kerstsfeer gaat: er zijn een aantal trends te spotten voor 2022. Laat je je alvast inspireren? HLN Shop zet de tien tofste trends voor je op een rij.

Victoriaanse voertuigen

Klassiek is helemaal trendy anno 2022. Ga voluit voor rood en dennengroen met een streepje wit en goud, naar traditioneel Engels model. Mag het wat meer zijn? Kies dan voor oude voertuigen ter decoratie, in de boom of daarnaast. Denk aan een koets, slee, treintje of zelfs luchtballon in victoriaanse stijl.

Bont allegaartje

Gelukkig blijft duurzaamheid hoog op de agenda staan, en dat weerspiegelt zich ook in de kersttrends. Een bonte mix van tweedehands spullen is dus helemaal toegestaan. Schuim vintage markten af en diep die oude dozen uit de kelder of op zolder op. Hang lekker alles door elkaar om een hoogst persoonlijk kunstwerk te creëren waar jij blij van wordt.

Geen fan van afgevallen naalden in je living? Liever niet elk jaar een nieuwe boom kopen? Overweeg dan een kunstkerstboom die je jarenlang kan hergebruiken, nu met tot wel 249 euro korting in de HLN Shop.

Volledig scherm Een treintje in, rond of onder de kerstboom: dat mag dit jaar absoluut. © Getty Images

Mos en macramé

Of je nu kiest voor een echte boom of een kunstexemplaar, het bos haal je hoe dan ook in huis dit jaar. Dit doe je met natuurlijke materialen als mos, takken en dennenappels. Maar ook de kerstkrans en macramé - liefst van eigen hand - krijgen opnieuw een plek. Gebruik figuren van bosdieren zoals hertjes of eekhoorns voor de ‘finishing touch’.

Omarm de winter

De winter lijkt misschien nog veraf: om de juiste toon te zetten voor kerst, verwelkom je hem alvast in je woonkamer. Tover je huis om in een ijspaleis door wit, zilver en blauw een hoofdrol te laten spelen in het kerstdecor. Hang vogeltjes, ijspegels en vilten sterren of ijskristallen op en vergeet vooral de knusse wollen dekens en ‘cosy’ lichtjes niet.

Gezellige lichtjes kopen tegen een fikse korting? Bekijk de led-lichtslinger in de HLN Shop.

Een vleugje glitters

Neutrale tinten zijn in dit jaar. Geen fan van knallende kleuren? Hou je decoratie dan vooral minimalistisch met verschillende schakeringen wit, walnoot en zilver. Kies voor versieringen uit kurk of hout en integreer eventueel droogbloemen en keramiek. Voltooi met een luxueus gouden accent zoals engelenhaar of overgiet met feestelijke glitters. Het blijft tenslotte Kerstmis.

Volledig scherm Vindingrijk zijn is de boodschap: zo kan je met vilt en kristallen al prachtige resultaten bereiken. © Getty Images

Blauwe kerst

Naast wit is ook blauw hot in 2022. Wil je eens iets helemaal anders proberen, trek dit kleurenthema dan door naar je volledige inrichting. Van kobalt tot pastel: dit jaar is Kerstmis blauw.

Koper vs. goud

Niet te vergeten onder de trendkleuren: koper. Eerder mocht bruin al op een algemene herwaardering rekenen, nu volgt koper en bindt het de strijd aan met goud om een ereplek in ons kerstinterieur. Ben je onpartijdig? Breng dan gerust beide kleuren vredig bij elkaar in je aankleding.

Kerst meets valentijn

Maar ook roze is helemaal terug. In het licht van een oplevende zin voor romantiek, mogen fijngevoelige zielen helemaal los gaan. Combineer verschillende tinten zachtroze met parelmoer, mahonie, lila en maagdelijk wit. Niet te missen decoratie betreffen engeltjes, krullerige kandelaars, velours kussens en vintage (bloemen)servies.

Scandinavië boven

Verder staat het kerstfeest in het hoge noorden model voor dat bij ons dit jaar. Wie zich laat inspireren door het thuisfront van Santa, laat rood en wit de boventoon voeren en hangt kerstsokken, snoepstokken en peperkoeken mannetjes op. Vrolijk de boel verder op met kerstpoppetjes, rendieren en nepsneeuw.

Volledig scherm Mooi om naar te kijken én overheerlijk om op te eten: peperkoeken figuurtjes. © Getty Images/Westend61

Cadeau voor het milieu

Het laatste woord krijgen de pakjes. Die zijn anno 2022 lief voor de natuur en mogen sober ogen. Denk aan bruin, ongebleekt inpakpakier en een ecovriendelijke opsmuk. Vervang plakband door touw en versier met takjes, dennenappels of sterren van papier.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.