“Wacht met maaien en bemesten”: tuinexpert vertelt hoe je je gazon sterk houdt na een wisselvallige zomer

We kregen in augustus regenachtige dagen te verteren, maar hittegolven bleven uit - in tegenstelling tot in juni. In de meeste Vlaamse tuinen liggen de grasmatten er daarom opvallend groen bij. Bovendien ziet het er niet naar uit dat we de komende weken nog tropisch nazomerweer hoeven te verwachten, al wordt het de volgende dagen wel aangenaam zacht. Bouwsite Livios klopte aan bij tuinexpert Bart Verelst voor de beste tips om je gras nu te verzorgen.

Gazons hebben de zomer behoorlijk goed doorstaan

Voor een uitgedroogd gazon hoef je geen schrik meer te hebben. “Begin september zijn de dagen flink wat korter dan in juni en de zon moet al lang schijnen om het gras helemaal te drogen”, vertelt Verelst. “Uitdrogingsverschijnselen hoef je dus niet te vrezen.”

“Tijdens warme zomerweken raad ik aan om je gras hoger te laten groeien, want lange sprieten werpen een schaduw op de bodem en dienen als isothermisch deken”, zegt de tuinexpert. “En wie tijdens de zomer een groen gazon wil behouden, kan ’s avonds of ’s morgens eventueel water geven met de tuinslang. Maar dat is nu dus allemaal voorbij. De weersvoorspellingen zijn gunstig voor je gazon.”



Laat de grasmachine even staan

De vuistregel blijft wel om ook de komende weken het gazon niet te kort te maaien. “Er zijn misschien minder lichturen, maar het gras kan in september nog veel energie opslaan”, legt Verelst uit. “Hoe langer de sprieten, hoe meer fotosynthese. Je grasmat kan die suikers goed gebruiken voor de winter en is op die manier beter beschermd tegen droogte volgend jaar.”

Meststoffen geven doe je beter niet

Is je gazon de zomer toch niet heelhuids doorgekomen, dan ben je misschien geneigd om meststoffen te strooien. Dat doe je beter niet. “Begin september is geen uitgelezen moment om het gazon te bemesten”, weet Verelst. “Dat is een tuinklusje voor in het najaar, net als het bijzaaien van gras overigens.”



Wees alert voor emelten

Je moet wel alert blijven voor andere problemen in het gazon. “Op het einde van de zomer kan schimmelgroei optreden in het gras”, waarschuwt Verelst. “Kijk ook uit voor ziektes als rooddraad of heksenkringen, wanneer paddenstoelen de kop opsteken.”

Het grootste probleem voor je gazon aan het einde van de zomer is echter de langpootmug. De mug zelf is onschuldig, maar hun larven, de emelten, zijn ware duiveltjes. “Emelten zitten ondiep in de bodem genesteld en richten veel schade aan het gras aan”, legt Verelst uit. “Daarbovenop worden de emelten opgegeten door vogels, die het gras kapot pikken om de kleine beestjes te kunnen vangen.” Je bent de emelten daarom liever kwijt dan rijk.

“Tussen nu en eind september ontpoppen de emelten zich tot langpootmuggen en vliegen ze uit”, aldus Verelst. “Dat betekent dat de populatie emelten aan het einde van de zomer op zijn kleinst is. Hét ideale moment om ze te bestrijden dus.”

De meest efficiënte en milieuvriendelijke manier om die emelten te bestrijden, is met behulp van aaltjes. Dat is een biologisch middel dat uitstekend werkt. “Bestrijd de ongewenste emelten in je gazon met aaltjes in de maand oktober”, tipt de tuinexpert. “Ze worden vaak ingezet in mei en juni, maar dat is weggegooid geld.”



