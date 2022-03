Waarom reinig je je zonnepanelen best in de lente? En hoe pak je de klus aan? “Wie ze niet kuist, kan tot 10 procent rendement mislopen”

LiviosMet de zomer in aantocht draaien de zonnepanelen op volle toeren. Wie zeker wil zijn van een optimaal rendement, doet er goed aan zijn installatie op geregelde tijdstippen te reinigen. Regenwater spoelt namelijk niet alle vuil weg. Nico Commyn van Nico’s Window Cleaning legt aan Bouwsite Livios uit waar je op moet letten bij het reinigen en waarom het inschakelen van een gespecialiseerde firma daarbij geen overbodige luxe is.

Met de hoge energieprijzen in het achterhoofd, is een optimaal rendement van je zonnepanelen meer dan ooit een meerwaarde. Hoewel zonnepanelen een beschermende laag hebben en deels zelfreinigend zijn – het regenwater spoelt het meeste vuil weg – is een onderhoudsbeurt zeker nodig.

Over het precieze rendementsverlies van vuile zonnepanelen circuleren uiteenlopende meningen en theorieën. Dat weet ook Nico Commyn van Nico’s Window Cleaning. Hij reinigt al tien jaar zonnepanelen bij bedrijven en particulieren. “Er zijn klanten waarbij het rendementsverlies verwaarloosbaar is, maar evengoed waar dat oploopt tot 10 procent of meer”, zegt hij. Bij de gemiddelde installatie schommelt het verlies rond de 2 à 3 procent.

Ben je ook het mos op je dak beu? Zo verwijder je het zelf.

Hoe vaak reinigen?

Dat verschil heeft onder andere te maken met de lokale vervuiling – wie dicht bij een landbouwbedrijf of in een industriële omgeving woont, heeft bijvoorbeeld meer kans op grotere vervuiling – en de hellingsgraad van je installatie.

Voor een optimaal rendement van je investering zijn propere zonnepanelen dus belangrijk. Hoe vaak je ze moet reinigen, verschilt van installatie tot installatie. “Een nieuwe installatie zal in het begin minder onderhoud nodig hebben door de beschermende laag die op de panelen zit”, zegt Nico Commyn. “Daarna raad ik aan om de zonnepanelen eenmaal per jaar te reinigen. Op die manier vermijd je echt zware vervuiling.” Zo kan er zich korstmos vormen op de panelen: een verschijnsel dat niet zomaar wegspoelt met een regenbui.

Een algemene regel voor de frequentie van de poetsbeurt is er evenwel niet. Alles hangt af van hoe vuil de panelen zijn. De beste periode om je installatie te reinigen is de lente. Stuifmeel en pollen blijven namelijk vaak kleven aan de zonnepanelen. Tegelijk staan dan de zonnigste maanden voor de deur waarin je zonnepanelen het best renderen.

Wil je zoveel mogelijk uit je zonnepanelen halen? Met deze 6 tips verhoog je je eigenverbruik.

Zelf kuisen?

Wie de klus zelf wil klaren, kan dat in theorie perfect. Zeker wanneer de installatie makkelijk te bereiken valt zonder al te grote risico’s, is het een haalbare klus. Let op: een hogedrukreiniger gebruiken is geen optie en kan je installatie beschadigen. Om de panelen nat te sproeien, kan je wel een tuinslang gebruiken. Kan je vlot bij de panelen? Gebruik dan lauw water en milde zeep. Schuurmiddel of allesreiniger laat je best achterwege. Nog belangrijk: het poetswerk doe je best op een dag waarop de zon niet te hard schijnt. Zo droogt het water aan een traag tempo en blijven er minder resten achter. Lees hier waar je op moet letten wanneer je je zonnepanelen poetst.

Hoeveel kost professionele hulp?

Wie zijn zonnepanelen moeilijk kan bereiken, doet best een beroep op een gespecialiseerde firma. Op een dak kruipen is en blijft nu eenmaal gevaarlijk. Het inschakelen van een professional heeft bovendien een extra voordeel. “Wij gebruiken osmosewater. In regenwater kan nog altijd vuil zitten, waardoor je de zonnepanelen niet volledig proper krijgt”, aldus Commyn. Voor de reinigingskosten van je zonnepanelen moet je bij een professionele firma gemiddeld rekenen op 4,50 euro per paneel (exclusief btw).

Lees ook op Livios.be

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.