Waarom alles vernieuwen? Deze haciënda is maar deels gerenoveerd en net dat zorgt voor charme

Een deel van de gevel is wel opnieuw aangepakt en in vrolijke kleuren geschilderd die binnen terugkeren. Nu ja, binnen: vanuit de leefruimte stap je zo de tuin in via de openingen waarin vroeger poorten zaten. Zo waait er ook een verkoelend briesje door het huis en dat is in de omgeving van Yucatan geen overbodige luxe. Dat geldt evenzeer voor het zwembad dat werd aangelegd in de oude waterreservoirs.