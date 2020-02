Waarom 2020 een kanteljaar wordt voor zonnepanelen Redactie

17 februari 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Vorig jaar plaatsten alle Vlaamse gezinnen samen 53.000 zonnepanelen op hun dak: goed voor 202 van de 361 megawatt extra capaciteit in 2019. Maar blijven zonnepanelen ook dit jaar nog een interessante investering, als je weet dat de prijs kan stijgen door het coronavirus en de digitale meter eraan komt? Vorig jaar plaatsten alle Vlaamse gezinnen samen 53.000 zonnepanelen op hun dak: goed voor 202 van de 361 megawatt extra capaciteit in 2019. Maar blijven zonnepanelen ook dit jaar nog een interessante investering, als je weet dat de prijs kan stijgen door het coronavirus en de digitale meter eraan komt? Bouwsite Livios vroeg het na bij verschillende experts.

Einde terugdraaiende teller zorgt voor boom

Viessmann verwacht alvast dat de verkoop van zonnepanelen er in 2020 alleen maar op vooruit gaat. “De energieprijs blijft stijgen, maar die van zonnepanelen is de laatste jaren zowat gehalveerd”, zegt CEO Belgium Patrick O. “Mensen beseffen bovendien dat 2020 het ideale jaar is om nog zonnepanelen te installeren. Door de introductie van de digitale meter kan je vanaf 2021 namelijk niet meer kiezen voor het gunstige principe van de terugdraaiende teller, waarmee je ’s winters zonder extra kosten elektriciteit van het net kan halen. Wanneer thuisbatterijen doorbreken, zijn zonnepanelen terug interessanter dan ooit.”

Schaarste door coronavirus

Maar net nu zonnepanelen erg in trek zijn, dreigt er een tekort aan onderdelen bij Vlaamse installateurs. De meeste fabrieken liggen namelijk in China en door het coronavirus komt die productie in het gedrang. En dat voelen we tot bij ons. Een jammere zaak, net op het moment dat de vraag naar zonnepanelen erg groot is. Want wie nog voor eind dit jaar zijn panelen heeft geplaatst, kan nog 15 jaar lang genieten van het systeem van de terugdraaiende teller.

Kanteljaar

Ook PV-Vlaanderen, de sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie en Techlink zien 2020 als een kanteljaar. “Als minister Demir de introductie van de digitale meter voor gezinnen goed begeleidt én de grotere installaties kansen biedt, zal de groei zich mooi verder zetten”, klinkt het. “Anders gaat de sector er in 2021 op achteruit. Om de doelstelling van 2030 te halen, is er een jaarlijkse groei met minstens 300 MW nodig. Deze cijfers bewijzen dat dat kan. Maar gezinnen die fotovoltaïsche panelen plaatsen, moeten in 2021 nog altijd op een redelijke terugverdientijd kunnen rekenen. Zo kunnen we ook zorgen dat op termijn alle daken vol liggen.”

Wat na 2020?

Hoe het vanaf volgend jaar verder moet? Veel hangt af van de rechtszaak die momenteel loopt bij het Grondwettelijk Hof over de regeling met de terugdraaiende teller. “We hopen dat er snel een goed systeem in de plaats komt, bijvoorbeeld met investeringssteun”, zegt Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) in De Tijd. “Het zal niet lang duren voor zonnepanelen ook zonder terugdraaiende teller een mooie opbrengst leveren, maar in de tussentijd willen we een alternatief. We willen niet dat de sector eerst weer door een crisis gaat, zoals in 2012.”

Vlaamse ambities

Het doel van de Vlaamse regering voor 2020 is nog altijd hetzelfde: eindigen op een totale capaciteit van 3.700 megawatt. Het aantal geregistreerde zonnepanelen voor 2019 kan wel nog oplopen. Het duurt een paar maanden voor alle gegevens verwerkt zijn. Het verwachte eindtotaal voor 2019 is 400 megawatt aan nieuwe zonnepanelen, wat een totale capaciteit van 3.200 megawatt betekent. In 2020 moet er dus nog 500 megawatt aan zonne-energie bijkomen om de Vlaamse doelstelling te halen.

