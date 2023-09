Waar kan je afwasmiddel allemaal voor gebruiken? Poetsexpert geeft tips: “De auto is geen goed idee”

Sta je soms te twijfelen voor een rek schoonmaakmiddelen? Dat is weinig verbazend. Het aanbod is groot en de reclame overweldigend. Maar voor welke huishoudelijke poetstaakjes is een simpel afwasmiddel ook een prima product? En waarvoor dan weer niet? Schoonmaakexpert Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau tipt welke oppervlakken je kan schoonmaken met Dreft en dergelijke, en voor welke je beter iets anders gebruikt.

“Vroeger was er niet zo’n groot aanbod aan schoonmaakmiddelen”, begint expert Liesbeth Verboven. “In de jaren ‘50 en ‘60 was azijn het enige product. De reclame op tv triggert om die nieuwe generatie aan producten te kopen, met kleurrijke flesjes en leuke geurtjes, maar eigenlijk heb ik doorheen de jaren geleerd dat je het best zo simpel mogelijk houdt. Ik ben eigenlijk een heel grote fan van afwasmiddel”, lacht ze. “Voor bijna alles is het een wondermiddel.”

Ik zie meteen bij het binnenko­men wanneer iemand een huis al jarenlang kuist met een allesreini­ger. Op alles zal dan een film liggen. Liesbeth Verboven

Wat zit er precies in een afwasmiddel en waarvoor kan je het gebruiken?

“Afwisselmiddel is een ontvettend product”, legt Liesbeth uit. “We kennen het van de vaat, maar eigenlijk kan je er bijna alle oppervlakken mee ontvetten: keukenkastjes, stoelen, je kookplaat, je vloer… Ook een lavabo die wat vettig is omdat je met parfum of haarspray spoot, kan afwasmiddel weer doen blinken. Mijn voorkeur gaat uit naar de originele Dreft. Ik gebruik het eigenlijk als een allesreiniger en was er bijvoorbeeld ook mijn ramen mee. Sommige mensen denken ze met een ruitreiniger sneller klaar zijn, maar met afwasmiddel werk je net zo vlot en voorkom je strepen achteraf.”

Wat is dan het verschil met een allesreiniger?

“Ik zie meteen bij het binnenkomen wanneer iemand een huis al jarenlang kuist met een allesreiniger”, aldus Liesbeth. “Op alles zal een film liggen. Dat is het enige wat een allesreiniger doet: op alles een dun laagje product leggen en zo je oppervlak aantasten. De extra toevoegingen ruiken natuurlijk wel super, terwijl afwasmiddel vaak geurloos is. Maar al die geurtjes en kleurtjes verhogen alleen het risico op schade, terwijl ik nog nooit hoorde van schade door een simpel product voor de vaat.”

“Voeg het druppeltje afwasmiddel wel pas toe aan je emmer water wanneer die al gevuld is, want anders zal je soms een hoop schuim krijgen en dat is niet altijd wenselijk”, tipt de expert. “Wat evenwel geen zin heeft, is in je emmer water zowel afwasmiddel als azijn doen. Je combineert dan een zuur en een basisch product, twee tegenovergestelden van elkaar. De schoonmaakmiddelen gaan elkaar dan uitbalanceren, waardoor ze hun werking verliezen.”

Waarvoor gebruik je beter geen afwasmiddel?

“Afwasmiddel is niet geschikt voor natuursteen, want het zorgt voor uitdroging. Parket of vloertegels uit bijvoorbeeld marmer, leisteen of graniet vragen maandelijks om een voedend product. Bij die materialen zal je het wel merken als je ze altijd met afwasmiddel schoonmaakt. Maar voor plastic vloeren of vloeren uit laminaat of keramische tegels, is een afwasmiddel prima.”

Was je je auto met afwasmid­del, wrijf je de bescherm­laag weg. Gebruik dus liever zuiver water. Liesbeth Verboven

Ook voor je wagen is afwasmiddel geen goed idee. “Er ligt een coating op het materiaal van je auto, die het beschermt tegen weer en wind. Was je je auto met afwasmiddel, wrijf je dat laagje weg. Gebruik liever zuiver water, met een spons of een wasborstel waar je de tuinslang op aansluit. Het stoflaagje aan de binnenkant van je ramen of op je voorruit, krijg je wel prima weg met een afwasproduct. Glasreinigers schiet ik echt naar de maan. Die veroorzaken vaak strepen en op lange termijn ook een film. Dat is niet schoonmaken.”

