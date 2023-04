WAANZINNIGE WONING. Klimplanten langs de gevel houden dit glazen huis koel

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning . Deze week is dat een glazen huis in Vietnam.

De locatie is door de eigenaars heel bewust gekozen, want hier bovenop een berg in Hue City hebben ze het beste uitkijkpunt op de stad. Het is een plek die nog niet volgebouwd is en waar weelderig groen grotendeels het uitzicht bepaalt. Het lijkt ook alsof dat groen de woning deels heeft ingepalmd door de verschillende holtes die Cote Architects in het gesloten volume maakte en waarin bomen en planten zijn geplaatst.

In de tuin zijn ook een resem klimplanten aangebracht die een natuurlijk gordijn vormen voor het balkon op de eerste verdieping. Ze zorgen er niet alleen voor privacy, maar ook voor schaduw en dat is geen overbodige luxe aangezien de muur hier volledig uit glas bestaat. Elders, in het onderste deel en in de zijgevel, houdt een luifel de zon tegen.

Binnen is glas nog prominenter aanwezig, want geen enkele wand is er van steen of een ander ondoorzichtig materiaal. Het open gevoel dat je al hebt door de enorme vide in de leefruimte wordt op die manier nog versterkt. De andere basismaterialen van de woning zijn staal en beton en die geven een industriële look aan het interieur waar met houten meubels en trappen ook enkele warme accenten aan toegevoegd zijn.

Die trappen langs weerszijden van de leefruimte zijn als een sculptuur uitgewerkt met treden die aan metalen koorden hangen en net boven een betonnen sokkel zweven. Loopbruggen en mezzanines maken het huis nog verrassender. Door al die bijzondere indrukken is de aankleding bewust sober gehouden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook