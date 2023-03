WAANZINNIGE WONING. Deze extravagante flat in Milaan bruist van felle kleuren en gewaagde prints

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een wel heel opzichtig appartement in Milaan.

Milaan is een modemekka. Het krioelt er van de ontwerpers met een ongekende creativiteit en fantasie. De Amerikaanse JJ Martin mag je daar ook bij rekenen. Net voor de lockdown in 2020 kon ze een appartement in het centrum van de stad op de kop tikken en dat gaf de oprichtster van het mode- en accessoireslabel La Double J de tijd en de mogelijkheid om zich compleet uit te leven bij de inrichting.

Geen idee was haar te gek en om nog meer interessante input te krijgen, riep ze de hulp in van bevriende kunstenaars, designers, antiquairs, … Samen verwezenlijkten ze een ongezien interieur dat bulkt van kleuren en patronen. Van zodra je de deur opent, lijkt het alsof je een dressing binnenstapt die volhangt met opzichtige kleren vol prints.

Elke ruimte in de meer dan 100 jaar oude flat met klassieke stijlelementen is rijkelijk aangekleed: fauteuils met Pradastoffen, tafels met servies in Muranoglas, Chinese antieke taptijen, bonte vintagemeubels, speciaal ontworpen behangpapier met bombastische prints, … Alles waarmee ze buiten de lijntjes kon kleuren, kwam van pas. “Ik was eigenlijk van plan om nog veel verder te gaan, maar mijn vrienden hielpen me om mijn ideeën beter op elkaar af te stemmen en daar ben ik blij om”, klinkt het.

Als je van zulke interieurs houdt dan is het boek Living to the Max een aanrader. Het is een verzameling van dertig van de meest extravagante en weelderige woningen die je ooit hebt gezien. Het boek, dat uitgegeven wordt door Gestalten, is vanaf eind mei beschikbaar. Klik hier voor meer info.

