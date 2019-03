Waanzinnig wonen: uniek vakwerkhuis krijgt opvallende make-over Björn Cocquyt

27 maart 2019

13u53 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een vakwerkhuis in de buurt van Parijs.

De woning van eind 19de eeuw is een paar jaar geleden volledig gerenoveerd, maar in het nieuwe interieur zitten nog heel wat verwijzingen naar vroeger. Het meest opvallende zijn de alkoven in de slaapkamers én in de badkamer.

In de badkamer maakten de Spaanse architecten van 05AM een volledig marmeren nis. Het natuurmateriaal komt ook elders in huis terug in het haardmeubel en in de keukentafel.