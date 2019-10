Waanzinnig wonen: pure romantiek in cottage (waar je ook op vakantie kunt) Bjorn Cocquyt

02 oktober 2019

17u44 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een cottage in Engeland.

Romantiek troef in deze cottage in de buurt van Cornwall. De combinatie van witte, grijze en zandbruine tinten zorgen voor een rustgevend interieur en de indeling met verschillende kleinere kamers maken het overal in huis bijzonder knus.

(lees verder onder de foto’s)

De cottage is gebouwd op een heuvel met een prachtig uitzicht op de kust en is omgeven door een grote tuin met aan de ene kant een vijver en een pergola en aan de andere kant een beschut terras met ingebouwde jacuzzi en een vuurkorf voor lange avonden.

(lees verder onder de foto’s)

Zelf zo’n huis bouwen, is wellicht onbetaalbaar, maar je kunt wel ervaren hoe het is om er te wonen door hier op vakantie te komen, al moet je ook daarvoor flink in de buidel voor tasten met prijzen die in de zomer uitkomen op meer dan 6.000 euro per week. De woning biedt plaats aan maximum acht personen, waarvan twee kinderen.