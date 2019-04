Waanzinnig wonen: neen, dit is géén ufo die in het regenwoud is geland Björn Cocquyt

03 april 2019

15u13 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis op het water in het Australische regenwoud.

Vanuit de lucht bekeken, leek het er even op alsof er een ufo op een meer in het Australische regenwoud was geland. Maar bij nader inzien, was dat toch niet het geval. Villa Alkira - aborginaltaal voor een gelukkige plek onder de zon - is een hypermodern ontwerp van architect Charles Wright.

De leefruimtes bevinden zich allemaal rond het centrale zwembad en in elk van de zes armen is een slaapkamer ingericht. Niet onbelangrijk detail op deze afgelegen plek: de villa is volledig zelfvoorzienend. Via een brug bereik je het vasteland en iets verderop ligt het strand van Cape Tribulation.