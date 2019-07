Waanzinnig wonen: in de jacuzzi op het dakterras met zicht op de Dom Bjorn Cocquyt

24 juli 2019

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een penthouse in Berlijn.

Als je in deze penthouse van maar liefst 352 m² binnenstapt, wil je de deur niet meer uit. Het dakterras is de gedroomde locatie om van de pracht van de stad te genieten, met zowel de Dom als de beroemde tv-toren vlakbij. Je kan relaxen in de gigantische lounge, maar ook in de overdekte jacuzzi.

Het interieur sluit naadloos aan bij de aankleding van het terras en straalt door de donkere kleuren een intieme sfeer uit. De kunstwerken en gouden accenten zorgen voor een moderne toets.

Voor wie er warmpjes in zit, hebben we goed nieuws: de penthouse, met ook nog een sauna, is te huur vanaf 1.462 euro per nacht. Er is plaats voor zes personen. Boeken kan via deze link.