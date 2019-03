Waanzinnig wonen: flat in New York vol Europese luxe én een zwembad Björn Cocquyt

20 maart 2019

11u52 0 WOON. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een appartement in New York met een gouden toets en een privézwembad.

Het is niet zomaar een flat, maar een bijzonder luxueuze condo die door Covet House ingericht is met allerlei moois van Europese designmerken: Boca do Lobo, Delightfull, Brabbu, Maison Valentina, Essential Home, Circu, ...

(lees verder onder de foto’s)

In elke kamer is er wel een gouden accent, maar het meest tot de verbeelding spreekt het smalle en lange zwembad hoog boven de grond. Hier baantjes trekken, is een bijzonder belevenis.