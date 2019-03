Waanzinnig wonen: deze villa staat op een van de weinige ongerepte stukjes van de Costa Blanca Björn Cocquyt

13 maart 2019

21u01 0 WOON. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Spanje.

Het huis is gebouwd op een klif in Calpe, een van de toeristische trekpleisters van de Costa Blanca waar veel landgenoten een tweede verblijf hebben. Alleen is de kans klein dat ze deze plek, op een van de weinige overgebleven stukjes ongerepte kust, al ontdekt hebben. Je moet dan ook heel goed kijken om de villa te ontdekken. Op de foto hieronder zie je de woning helemaal links in beeld.

De bouw was een huzarenstukje. De villa zweeft gedeeltelijk en rust voor de rest op een gigantische betonnen sokkel. Alle kamers zijn op dezelfde verdieping ondergebracht. De leefruimtes kijken uit op de zee en in de verte de lichtjes van de stad.