Waanzinnig wonen: daktuin en terras maken van deze loft in Manhattan een droomplek Björn Cocquyt

13 februari 2019

15u04 0 WOON. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een loft in Manhattan.

Lofts hebben doorgaans een zee aan binnenruimte, maar buitenruimte is er zelden. Dat moet anders kunnen, vond architect Andrew Franz en hij haalde een grote hap uit het dak van dit pakhuis in Manhattan. Zo ontstond er op de bovenste verdieping plaats om een terrasje in te richten. Omdat het kan afgesloten worden met een glazen schuifraam houden de bewoners het er altijd droog.

Op het dak zelf werd een tuin aangelegd. Vanaf de lente is het er een mini-oase van groen in een grijze stad. Met het water en de wolkenkrabbers op de achtergrond mag ook het uitzicht best gezien worden.

Binnen vormen de ruwe en donkere industriële elementen een fraai contrast met de verfijnde en vaak kleurrijke meubels.