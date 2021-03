Vroegere villa van Fleetwood Mac in LA te koop voor 42 miljoen euro

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat de villa in Santa Monica die vroeger bewoond werd door Fleetwood Mac en nu te koop staat voor 42 miljoen euro.

Het huis is geïnspireerd op de chique villa’s aan de Franse Rivièra en de Amalfikust, die verscholen liggen tussen een groene oase van palm- en fruitbomen, en heeft ook Moorse invloeden. Het is in 1932 gebouwd tijdens de drooglegging, een periode waarin alcohol verboden was. Wie het zich kon permitteren, richtte in zijn woning een speakeasy in, een soort van illegale bar en die is hier ook.

Wie weet zijn in die clandestiene kamer wel wereldhits als ‘Dreams’ en ‘Tell me Lies’ ontstaan, want de villa was jarenlang eigendom van Fleetwood Mac. Met een bewoonbare oppervlakte van 1.300 m² was er alleszins plaats zat voor de band en hun entourage. Naast de mansion met 12 slaap- en 13 badkamers zijn er ook nog twee gastenverblijven.

De voorbije jaren werd het huis, dat ook opdook in kaskrakers als Beverly Hills Cop en Entourage, grondig gerenoveerd en de tuin opnieuw onder handen genomen. Naast een zwembad van 20 meter lang zijn er tal van plekjes om je terug te trekken, zoals een verborgen jacuzzihoekje.

Misschien is dit een waardig alternatief voor rijke landgenoten die geconfronteerd worden met een tekort aan luxevastgoed in Knokke-Heist? De villa staat te koop voor 42 miljoen euro. Het is wel een dikke halve dag vliegen tot in LA, maar het weer is er alleszins beter.