Gesponsorde inhoud Vrij en veilig van je tuin genieten? Dit is de cruciale factor Aangeboden door Betafence

24 april 2020

13u19 0 WOON. Breng jij ook graag tijd door in je tuin? Het is dan ook meer dan een verlengstuk van je woning. Samen met je huis vormt je tuin de unieke leefwereld die jouw thuis is: een eigen plekje waar je in alle vrijheid en privacy kan bewegen zonder dat je de verbinding met de buitenwereld verliest. Wil je ook zo optimaal mogelijk van je tuin genieten? De juiste tuinomheining kan wonderen doen.

Een eigen buitenplek waar je kinderen lustig kunnen spelen, de dieren lekker kunnen razen terwijl jij zorgeloos in je eentje of gezellig samen met je familie en vrienden van de zon geniet. Ook jij kan je tuin omtoveren in een droomomgeving waar het plezier oneindig, de vrijheid totaal en de natuur alomtegenwoordig is. Het enige wat je nodig hebt om in alle rust en veiligheid je tuin te beleven, is een omheining die alles erin beschermt.

Laat je ideeën de vrije loop

Een prieeltje, een speelpark voor de kinderen, een bloemenperk of siervijver,… Je kan het zo gek niet bedenken. Met een kwaliteitsvolle tuinomheining staat alles veilig en kan je je ideeën de vrije loop laten. Maar dat is niet alles: een knappe tuinpoort kan zelfs bijdragen aan de unieke schoonheid van je buitenomgeving. Een esthetisch tuinhek integreer je soepel in jouw thuis. Een stijlvolle afrastering maakt je tuin zoveel aangenamer en gezelliger.

Meer dan een tuin

Beschouw jij je tuin ook als een volwaardige leefruimte? Je relaxt er in je tuinmeubels, kookt en eet er in je buitenkeuken en op je terras, en sport er in je zwembad of op je gazon. Je kan er zelfs je welzijn en lichaam verzorgen met een tuindouche of jacuzzi. Het pronkstuk van je thuis verdient dan ook de nodige af- en bescherming. Daar zorg je bijvoorbeeld voor met mooie groenwanden of stevige afsluitingen in de stijl van je woning. Een roestvaste omheining die je amper hoeft te onderhouden is natuurlijk helemaal comfortabel.

De bescherming die je thuis verdient

Of je je tuin nu wil beschermen met een klassieke afrastering, aangepaste poort of -hekstructuur of een op maat gemaakt totaalconcept : met een omheining van Betafence kan je op een kwaliteitsvolle, veilige en duurzame oplossing rekenen. En dat helemaal in de stijl en kleur die bij de rest van je woonomgeving past. De juiste omheining bestaat bovendien uit stevige, slijtvaste materialen die de felste weersinvloeden en de tand des tijds probleemloos doorstaan. Alleen zo bied je je huis en tuin de optimale bescherming die ze verdienen.

