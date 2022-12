Vrees je voor een hogere factuur door het capaciteitstarief? Deze 5 challenges helpen je slimmer omgaan met je verbruik

CHALLENGE 1: wat is het capaciteitstarief?

Toegegeven, er is al veel over geschreven, maar weten wat het capaciteitstarief inhoudt, is de eerste uitdaging. En daarvoor kijk je best eerst naar je energiefactuur. Dat bestaat immers uit vier delen: de energiekost (de prijs per kilowattuur (kWh) vastgesteld door je leverancier), de netkosten (het distributienettarief en het vervoersnettarief toegepast door je distributienetbeheerder), een aantal heffingen (taksen die opgelegd zijn door de overheid) en de btw.

Concreet gaat het enkel over een deel van de netkosten die vanaf 1 januari 2023 anders berekend zullen worden, namelijk volgens je piekverbruik.



CHALLENGE 2: je verwarmingssysteem onder de loep nemen

Het grootste deel van de energie gaat naar je verwarming. Begin dus met te kijken naar je verwarmingssysteem. Is er recent nog een onderhoud van je technische installatie geweest? Is het tijd om je verwarming te vervangen door een groener exemplaar?



CHALLENGE 3: je isolatie checken

Is je woning onvoldoende geïsoleerd? Dan zijn je dak, vloer en muren de grootste oorzaken van energieverlies. Zo gaat er gemiddeld 30 procent van de warmte verloren via je dak. Ook slecht geïsoleerde muren zorgen voor een verlies van ongeveer 20 procent. Tel daar nog eens het verlies van de vloer van ruim 10 procent bij en je weet meteen dat je heel wat energie kan besparen als je deze koudebruggen aanpakt met isolatie.

CHALLENGE 4: je piekmomenten bepalen

Je piekmomenten zijn de momenten waarop je het meeste elektriciteit verbruikt. Heel concreet: je kookt aardappelen, ondertussen staat er een gebraad in de oven, je afwasmachine draait al en je droogkast staat op. “De combinatie van die actieve huishoudtoestellen zal ervoor zorgen dat je een piek krijgt. Het is dus de bedoeling dat je die activiteiten beter gaat spreiden en zo hoge pieken gaat vermijden”, aldus Test Aankoop.

Energieverslindende toestellen tegelijk inschakelen is dus niet meer van nu. “Elk toestel dat verwarmt of opwarmt heeft al snel 2 à 3 kW vermogen nodig. Denk maar aan: de oven, kookplaten, de droogkast, de wasmachine, het stoomstrijkijzer, de klassieke elektrische boiler, de waterkoker en de vaatwasser. Zodra twee van die toestellen aan de slag gaan, kan het piekverbruik al oplopen tot 4 à 6 kW.”

CHALLENGE 5: je apparaten bekijken

Voor alle elektrische huishoudapparaten geldt: ga voor de meest energiezuinige versie, dus elektrische apparaten met energielabel A. Of je een piek creëert of niet, hangt ook af van hoe lang het toestel op vol vermogen werkt.



Test Aankoop: “Duurt het voor een waterkoker van 2,2 kW bijvoorbeeld drie minuten om water te koken, dan telt het vermogen ervan voor slechts een vijfde mee in het kwartiervermogen, dus 0,44 kW. Als een wasmachine met een vermogen van 2,5 kW tijdens een kookwasprogramma een kwartier op vol vermogen draait, moet je wel 2,5 kW meetellen.”

Tips voor in de keuken:

• Je koelkast en diepvries zijn de grootste verbruikers in de keuken. Dus stop je koelkast niet te vol, zodat de koude lucht voldoende kan circuleren. Ontdooi ook regelmatig je diepvries. Een ijslaag van twee millimeter geeft een meerverbruik van 10 procent.

• Kook je elektrisch? Zet je kookplaat dan vroeger uit; de restwarmte doet je eten verder garen. Gebruik het juiste formaat van potten om warmteverlies te vermijden.

• Temper het gebruik van de dampkap. Zet je dampkap enkel op het hoogste niveau als het echt nodig is. Zo hou je de koude buitenlucht beter buiten.

• Gratin in de oven? Grill zo kort mogelijk; de grillfunctie gebruikt immers 50 procent meer energie.

• Het eco-programma aanzetten van je vaatwasmachine is de norm. Maar zorg er dan wel voor dat je machine volledig gevuld is.

Tips voor in de wasplaats:

• Zet je droogkast en wasmachine niet samen aan. Gebruik de uitstelfunctie of zet een timer op het stopcontact.

• Kies voor het eco-programma: je was wordt gedurende een langere tijd gewassen, maar wel op een lagere temperatuur. Het stroomverbruik van je wasmachine zit namelijk vooral in het opwarmen van het water.

• Probeer je droogkast wat minder te gebruiken. Hang je natte was op een droogrek, maar hou wel rekening met deze tips om vochtproblemen in huis te voorkomen.

