Vraag naar warmtepompen groot, maar: “Lang niet voor elk huis weggelegd”

De interesse in warmtepompen is groter dan ooit, mede doordat mazout en gas zo duur geworden zijn. En het einde van de rush is nog niet in zicht, want de premies voor warmtepompen gaan nog verder omhoog, en vanaf 1 april zakt de BTW ook bij nieuwere woningen naar 6 procent.